Stellantis ha ufficializzato STLA Frame, una piattaforma progettata per veicoli di grandi dimensioni. Ideale quindi per pick-up e SUV, e mirata al mercato americano. Questa soluzione combina potenza, versatilità e sostenibilità. In più offre un’autonomia che raggiunge gli 800km in modalità elettrica. Grazie all’opzione Range Extender, che utilizza un motore termico per alimentare la batteria, l’autonomia può arrivare a 1.100km. Le batterie disponibili variano tra 159 e oltre 200kWh, assicurando prestazioni davvero elevate. Anche la ricarica ultra-rapida rappresenta un ulteriore vantaggio. Infatti con soli 10 minuti si possono aggiungere 160km di autonomia.

Piattaforma Stellantis: Jeep e RAM guidano il futuro elettrico

Oltre all’efficienza energetica, la piattaforma di Stellantis garantisce anche una grande flessibilità. Essa supporta veicoli lunghi da 5,4 a 5,9metri. Ma anche con altezze da terra variabili e pneumatici fino a 32 pollici. Realizzata per i veicoli elettrici, offre nella versione BEV un sistema a 800V con ricariche fino a 350kW. Mentre nella configurazione REEV utilizza un sistema a 400V con potenza massima di 175kW. Entrambe le versioni includono la ricarica bidirezionale, utile per alimentare altri dispositivi, veicoli o abitazioni in caso di necessità.

La piattaforma STLA Frame rappresenta un pilastro nella strategia di Stellantis per una mobilità elettrica e sostenibile. Infatti, sarà la base per i modelli Jeep e RAM di nuova generazione, portando i grandi SUV e pick-up verso una nuova era. A tal proposito, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha sottolineato come STLAFrame unisca efficienza energetica e capacità straordinarie in termini di carico utile e traino. Ponendola al centro della transizione elettrica del gruppo.

Questa piattaforma, descritta da Tavares come “una meraviglia ingegneristica“, mira così a conquistare anche i consumatori più scettici verso i veicoli elettrici. In quanto offre soluzioni innovative senza compromessi. Stellantis riesci quindi a consolidare la sua presenza nel segmento dei veicoli di grandi dimensioni, rispondendo alle esigenze del mercato mondiale. Ciò proprio grazie al suo mix di sostenibilità, prestazioni e innovazione.