C’è la promo ideale per tutti gli utenti che intendono cambiare gestore telefonico e attivare un’offerta Kena Mobile. Con l’arrivo del Black Friday i nuovi clienti potranno approfittare di una promozione davvero vantaggiosa. Si tratta di Kena Promo Rush 130. L’offerta è disponibile sia per chi attiva un nuovo numero sia per coloro che effettuano la portabilità da specifici operatori.

Con la nuova promozione, Kena offre ogni mese chiamate illimitate, 200 SMS e ben 230 GB di traffico dati in 4G. Il tutto a un costo davvero competitivo. Solo 6,99 euro al mese. Inoltre, non sono comprese spese di attivazione.

Kena Mobile lancia una nuova promo

L’offerta include anche alcuni servizi extra. Tra cui ci sono la Segreteria Telefonica, Lo Sai e Chiama Ora. Per chi viaggia nei Paesi dell’Unione Europea, è possibile usufruire delle stesse condizioni previste per chiamate e SMS in Italia e navigare in roaming con un limite di 7,5 GB al mese.

Come accennato, la nuova promo Kena è disponibile per tutti. Chi decide di attivarla richiedendo la portabilità, può farlo se proviene da operatori specifici. Come, ad esempio, Iliad, ho. Mobile, Poste Mobile, Tiscali, CoopVoce, Fastweb, e molti altri. Per conoscere la lista completa degli operatori disponibili basta recarsi sul sito web di Kena Mobile e visionare la pagina dedicata all’offerta.

Inoltre, per rendere la nuova promo ancora più vantaggiosa, in occasione del Black Friday, chi attiva l’offerta con la portabilità del proprio numero riceverà un ulteriore regalo. Si tratta di un buono Amazon da 10 euro. Un vantaggio aggiuntivo da non sottovalutare e che rende la promo particolarmente conveniente.

Per scoprire tutti i dettagli e verificare se la Kena Promo Rush 130 è disponibile per il vostro operatore, potete consultare il sito ufficiale del gestore telefonico. Si tratta di un’opportunità ideale per ottenere una connessione di qualità a un prezzo competitivo. Il tutto insieme a numerosi servizi e vantaggi inclusi.