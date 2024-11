Google ha integrato le funzionalità di Gemini all’interno di Gmail. Tale innovazione sta raggiungendo anche alcuni utenti italiani. Ciò segnalando un possibile ampliamento del rollout nelle prossime settimane. Il debutto ufficiale di Gemini in Gmail risale a giugno. La funzione, inizialmente, era disponibile solo per una selezione limitata di utenti.

Ora Google sta gradualmente estendendo la sua diffusione. A tal proposito, sono emerse diverse testimonianze di utenti che hanno trovato il chatbot attivo e funzionante in italiano direttamente nell’app Gmail. Nello specifico, il dispositivo su cui è stato scovata la novità risultata associato al piano Google One AI Premium. Ciò suggerisce che per poter accedere a Gemini potrebbe essere necessaria l’attivazione l’attivazione di un abbonamento specifico.

Anche sulla versione italiana di Gmail arriva Gemini

L’assistente Gemini è facilmente accessibile tramite un’icona dedicata. Quest’ultima risulta posizionata nella parte superiore dell’interfaccia dell’app Gmail, accanto all’avatar utente. Toccando suddetta icona, Gemini appare in una finestra flottante che si apre dal basso. Qui sarà possibile fornire i propri comandi. Inoltre, è possibile inserire un prompt per interagire direttamente con il chatbot.

In un messaggio e-mail, l’icona di Gemini è posizionata nella barra degli strumenti. Ovvero a sinistra del pulsante per archiviare i messaggi. Da qui, il chatbot si rende disponibile per eseguire diverse operazioni rapide. Come, ad esempio, riassumere il contenuto dell’email, elencare i passaggi successivi o suggerire risposte. Inoltre, come emerso da alcuni test, è possibile chiedere a Gemini di tradurre e sintetizzare in italiano un messaggio originariamente scritto in inglese. Il risultato è stato preciso e, continuando l’interazione, il chatbot ha proposto tre risposte in inglese. Ciò rispettando correttamente la lingua del testo originale.

Per usufruire di tali funzionalità, è sufficiente aggiornare o installare l’app Gmail tramite il Google Play Store. Gli utenti dovranno accedere alla pagina dedicata e premere su “Aggiorna” o “Installa“.