DJI Mic Mini è ufficiale, arriva sul mercato il nuovo microfono senza fili dal peso leggerissimo, soli 10 grammi (meno della metà rispetto al fratello maggiore DJI Mic 2), indossabile in molti modi, senza andare ad appesantire o rovinare il collo delle magliette, così da riuscire a mantenere un aspetto impeccabile in ogni ripresa. La sua versatilità rappresenta senza dubbio il punto di forza, con la possibilità inoltre di agganciarlo ai vestiti con la clip magnetica, oppure di indossarlo con l’ausilio di un semplice cordino.

Dotato di funzione di regolazione automatica del volume, permette di ridurlo nel caso in cui l’audio in ingresso sia troppo alto, così da evitare il clipping, con conseguente distorsione. Il guadagno può essere regolato rapidamente, sfruttando la piccola rotellina sul ricevitore, riuscendo a scegliere tra cinque opzioni differenti per la gestione dei suoni in ingresso. Viene commercializzato con custodia di ricarica, per alloggarvi tutte le componenti, così da riuscire a conservare i due trasmettitori, gli adattatori, i paravaenti ed il ricevitore.

DJI Mic Mini: un prodotto sempre più piccolo

La qualità del suono non è risparmiata, resta ugualmente di altissima qualità, con registrazione omnidirezionale, e la possibilità del ricevitore di collegarsi anche a due trasmettitori contemporaneamente, per riuscire a registrare da più fonti, senza perdite di dettaglio. La registrazione è a doppio canale, separando eventualmente l’audio dai due trasmettitori, con traccia di sicurezza, che permette di registrare a un volume di 6dB inferiore rispetto alla traccia principale. L’audio, ad ogni modo, viene trasmesso fino ad una distanza di 400 metri, mantenendo una autonomia che può raggiungere anche le 48 ore di utilizzo continuativo (supporto alla ricarica rapida, basta collegarlo 5 minuti per un’ora di utilizzo, completa in circa 100 minuti), segnalando il risparmio energetico in cui entra autonomamente il trasmettitore, nel momento in cui non dovesse più ricevere segnali dal ricevitore.

DJI mic Mini può essere acquistato ad un prezzo di partenza di 89 euro, comprensivo di 1 trasmettitore, un ricevitore ed una custodia di ricarica (oltre ai vari accessori), Esiste la versione con due trasmettitori, in questo caso il suo prezzo sale a 169 euro.