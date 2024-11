Black Friday: le OFFERTE di Mediaworld trasformano la vostra casa

Mediaworld vi propone, in occasione del Black Friday più folle di sempre degli sconti pazzeschi per trasformare la vostra casa in un ambiente quasi fantascientifico grazie a device estremamente smart. Questo è il momento perfetto per migliorare il vostro ambiente domestico senza svuotare il portafoglio. Siete pronti a scoprire le offerte che vi faranno correre in negozio o sul sito?

Sognate una cucina elegante e all’avanguardia? Grazie a Mediaworld, questo sogno può diventare realtà! Immaginatevi di preparare deliziosi piatti in un forno dal design raffinato come il forno da incasso SMEG SF64M3TVX. Non solo è efficiente e a basso consumo energetico, ma il suo prezzo è davvero incredibile: solo 399,99 euro!

Comfort e gran praticità con questi dispositivi in sconto da Mediaworld

Preferite qualcosa di compatto per cucinare al volo? Il microonde Melchioni Family Onda è quello che fa per voi. Facile da usare, versatile e super conveniente al prezzo pazzo da Mediaworld di soli 54,99 euro. E per chi vuole cucinare sano senza rinunciare al gusto, la friggitrice ad aria PHILIPS Airfryer Series 3000 è la scelta perfetta! Quanto costa? Ma solo 69,99 euro! Con questo macchinario speciale potrete gustare piatti deliziosi e leggeri!

Ma Mediaworld non si ferma solo alla cucina! Volete finalmente liberarvi dello stress del lavaggio a mano? La lavastoviglie BOSCH SMV6ZCX10E, in offerta al prezzo folle 749,99 euro, è la soluzione ideale per una pulizia impeccabile. E se avete poco spazio ma non volete rinunciare al bucato perfetto, la lavatrice SMEG LBW60IT Slim è disponibile al costo extra conveniente e super allettante di 239,99 euro. Queste offerte eccezionali sono attive solo fino al 30 novembre, quindi non c’è tempo da perdere! Affrettatevi e approfittate del Black Friday per rinnovare la vostra casa con prodotti all’avanguardia e super scontati. Mediaworld vi aspetta con le sue promo imbattibili, le migliori che si possano trovare nell’intero mercato della tecnologia! Cliccate qui e andate sul sito per ricevere a casa i vostri ordini!