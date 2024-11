Il Black Friday 2024 è ormai iniziato e i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno proponendo da tempo le proprie iniziative. Anche l’operatore telefonico TIM, in particolare, sta dicendo la sua. A partire dal 25 novembre 2024, in particolare, l’operatore sta dando la possibilità di ottenere il doppio dei giga con alcune sue offerte solo dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, raddoppio dei giga gratis per alcune offerte solo dati per il Black Friday

Per il Black Friday 2024, l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo una nuova super interessante promozione. Come già accennato in apertura, l’operatore sta dando la possibilità di raddoppiare in maniera totalmente gratuita i giga previsti da alcune sue offerte. In particolare, ci stiamo riferendo alle offerte di rete mobile solo dati denominate TIM Mobile 50 Giga e TIM Mobile 100 Giga.

Per entrambe le offerte, dunque, gli utenti potranno ricevere gratuitamente il doppio dei giga solitamente previsti. Questo sarà possibile per una durata di tempo pari a tre mesi. Dopo di che, se gli utenti vorranno mantenere questo aumento di giga, dovranno sostenere un costo di 0,99 euro in più al mese. Questa nuova promo, tuttavia, sembra che sarà proposta solo a tutti i clienti che attiveranno al momento una delle due offerte solo dati citate in precedenza.

Andando nello specifico, l’offerta solo dati TIM Mobile 50 Giga include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività pari al 5G ad una velocità massima pari a 250 mbps in download e fino a 75 mbps in upload. Il costo da sostenere per questa offerta è di 9,99 euro al mese. La seconda offerta solo dati è TIM Mobile 100 Giga. In questo caso, l’offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, validi sempre per navigare con le nuove reti di quinta generazione fino al 5G Ultra, con una velocità massima pari a 2 gbps in download e fino a 150 mbps in upload. Tutto questo ad un costo però di 13,99 euro al mese.