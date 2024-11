YouTube ha introdotto una novità rivoluzionaria per la piattaforma Shorts, offrendo agli utenti la possibilità di creare sfondi video personalizzati grazie a Dream Screen. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti rispetto alla versione precedente, che permetteva esclusivamente la generazione di immagini statiche. Alla base di questa innovazione c’è Veo, un sofisticato modello di intelligenza artificiale sviluppato da DeepMind, divisione di Google specializzata in IA.

Dream screen, un nuovo modo di creare gli Short

La funzione consente di accedere a un universo creativo completamente nuovo. Per utilizzare Dream Screen, basta aprire la fotocamera di Shorts, selezionare l’icona dello schermo verde e descrivere lo sfondo video desiderato. L’utente può indicare non solo l’ambientazione, ma anche lo stile di animazione preferito. Il sistema genera così diverse opzioni tra cui scegliere, rendendo il processo accessibile anche ai meno esperti. Una volta selezionato lo sfondo, si può immediatamente iniziare a registrare il proprio contenuto.

Questo strumento si propone come un vero e proprio alleato per chi desidera esprimere la propria creatività senza limiti. È possibile ricreare ambientazioni ispirate a film, libri o paesaggi fantastici, oppure utilizzare animazioni per arricchire il proprio video e renderlo unico. I contenuti generati raggiungono una risoluzione di 1080p, garantendo qualità e definizione ottimali. L’introduzione degli sfondi video offre anche opportunità per il mondo del marketing e del branding, permettendo ai creator di personalizzare i propri Shorts in modo più accattivante.

Google ha annunciato ulteriori sviluppi per Dream Screen, che in futuro permetterà di creare clip video complete di sei secondi. Questa evoluzione amplierà ulteriormente le possibilità di narrazione visiva, dando spazio a forme innovative di storytelling.

Attualmente, la funzione è disponibile in Paesi selezionati, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Sebbene non sia stata ancora comunicata una data precisa per il rilascio globale, è evidente che YouTube sta lavorando per rendere la piattaforma Shorts sempre più all’avanguardia, consolidando il suo ruolo di leader nell’ecosistema dei contenuti digitali.