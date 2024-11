Splendide offerte sui prodotti XPPen vi attendono durante l’Amazon Black Friday, attivo dal 21 novembre al 2 dicembre, con sconti fino al 33% rispetto al listino, dimostrando a tutti gli effetti di essere il più grande sconto dell’anno. Tutte le riduzioni le potete trovare al seguente link, ma vediamo da vicino i prodotti in promozione.

Quest’anno, XPPen ha ispirato una nuova categoria che consente agli utenti di creare in movimento e ha lanciato la sua tavoletta grafica mobile autonoma: Magic Drawing Pad. Durante l’Amazon Black Friday di XPPen, Magic Drawing Pad ridurrà il prezzo con uno sconto del 10%.

Alimentato dallo stilo smart chip X3 Pro sviluppato internamente e dai 16.384 livelli di pressione, il tablet offre agli utenti un’esperienza creativa delicata, precisa e fluida senza precedenti. Con un profilo sottile di soli 6,9 mm e un peso di soli 599 g, il Magic Drawing Pad consente un trasporto più flessibile e conveniente. Il display professionale simile alla carta X-Paper si distingue per il suo formato 3:2 e diagonale di 12,2 pollici, offrendo un’esperienza di disegno più ampia e coinvolgente. Realizzato con la tecnologia professionale di incisione AG per emulare l’attrito e la resistenza della carta premium, crea un’esperienza che cattura l’agilità del disegno su carta. In particolare, è dotato di una potente ROM da 256 GB, espandibile fino a 512 GB, ed è dotato di una batteria da 8000 mAh, garantendo una creazione di lunga durata senza limitazioni.

Artist Pro 19 (Gen2) è un display da disegno da 19 pollici portatile, economico ma potente. Offrendo le migliori specifiche su una tela da 18,4 pollici, Artist Pro 19 (Gen2) è dotato di un display Ultravision 4K e prestazioni cromatiche senza precedenti per consentire ai creativi professionisti di catturare dettagli più ricchi: ideale per coloro che non vogliono compromesso sulle prestazioni o sul budget.

Grazie alla copertura della gamma cromatica sRGB del 99,8% e alla luminosità di 250 cd/m², gli utenti possono catturare meticolosamente l’essenza delle tonalità naturali. Inoltre, il supporto degli spazi colore sRGB, Adobe RGB e P3 e la capacità di riprodurre 1,07 miliardi di colori garantiscono prestazioni cromatiche eccezionali con transizioni fluide e sfumate.

Se stai cercando una tavoletta grafica di medie dimensioni, Artist Pro 16 (Gen2) sarebbe la tua scelta ideale. Durante il Black Friday, il prezzo di Artist Pro 16 (Gen2) scende del 17%.

Per aiutare gli artisti a catturare le loro idee in modo più dettagliato, Artist Pro 16(Gen2)è dotato di stilo X3 Pro, che segna una pietra miliare significativa per il settore in quanto vanta una tecnologia di livelli di pressione 16384 autosviluppata e leader del settore. Con un’alta risoluzione di 2560×1600 e un rapporto d’aspetto ideale di 16:10, Artist Pro16 (Gen2) eccelle nella visualizzazione di dettagli complessi, migliorando l’efficienza per gli artisti. Per i professionisti, Nature Display utilizza uno schermo completamente laminato e un ampio rapporto di copertura della gamma cromatica del 99% sRGB. Dotato di una tastiera ACK05 molto apprezzata, Artist Pro16 (Gen2) è comodo anche per l’editing video e le attività d’ufficio. Lo schermo certificato TÜV (SÜD) ottimizza il comfort visivo riducendo le emissioni di luce blu potenzialmente dannose e offrendo allo stesso tempo un’eccellente precisione del colore.

Per conservare il più possibile l’eccellente esperienza del disegno originale, la serie Deco Pro (Gen2) con stilo X3 Pro offre agli artisti una superficie digitale simile alla carta simulando la corretta quantità di smorzamento della penna su carta per una creazione naturale, allo stesso tempo tempo, lo stilo X3 pro garantisce una precisione estrema. La cosa più attraente è che non ci sono pulsanti e tasti sulla superficie, un design minimale futuristico per una creazione coinvolgente e senza limiti. Deco Pro LW (Gen2) dispone anche di un poggiapolsi dai bordi arrotondati, che combatte la tensione e l’affaticamento del polso e lavora per ore instancabilmente.

XPPen Artist 22R Pro è dotato di un display sorprendentemente ampio da 21,5 pollici e presenta una risoluzione di 1080p, che ti consente di disegnare, progettare, modellare e creare direttamente sulla superficie del 22R Pro. Lo stilo PA2 senza batteria supporta fino a 60 gradi di funzione di inclinazione e fornisce prestazioni di linea superiori per creare schizzi e linee più fini. Supportando la connessione da USB-C a USB-C, il tablet ti consente di collegare direttamente il tuo iMac/Mac Book Pro e altri computer Windows che supportano l’ingresso USB-C al 22R Pro senza utilizzare un adattatore da USB-C a HDMI e USB.