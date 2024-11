Quando parliamo di auto elettriche e, in generale, di veicoli elettrici è sempre indispensabile fare riferimento alle soluzioni che i costruttori del settore automobilistico scelgono di implementare sui propri modelli. Non a caso, si parla sempre più di autonomia che questa tipologia di mezzo è in grado di offrire. Tutto ciò deriva dalla qualità e dalla capacità che sono in grado di mettere a disposizione le batterie.

Una buona notizia in merito arriva direttamente dal Canada. Alcuni ricercatori della Università di Waterloo sono infatti riusciti a sviluppare una batteria agli ioni di litio destinata a veicoli elettrici in grado di ricaricarsi fino all’80% in soli 15 minuti ma non solo. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo tutte le caratteristiche di questa nuova soluzione che potrebbe andare ad aumentare l’autonomia dei veicoli EV.

Veicoli elettrici: ecco la batteria che si ricarica in soli 15 minuti

Come sappiamo, prima di effettuare l’acquisto di una nuova auto elettrica si valutano sempre diverse caratteristiche tecniche tra cui proprio l’autonomia. Non a caso, infatti, chi necessità di un veicolo per effettuare viaggi piuttosto lunghi è sempre alla ricerca di un mezzo con un’autonomia elevata.

La notizia che arriva dai ricercatori della Università di Waterloo potrebbe dunque rivoluzionare il settore dei veicoli elettrici proprio perché sarebbe in grado di renderli più adatti a tutti. Come anticipato, si tratta dello sviluppo di una batteria che è in grado di passare da 0 all’80% di ricarica in un tempo pari a soli 15 minuti. Secondo quanto dichiarato, la nuova tecnologia implementata consente alle batterie di gestire fino a 800 cicli di carica. Tale risultato consente, di conseguenza, di estendere considerevolmente la vita utile di ciascuna unità. Alla base della nuova unità ci sarebbe un’innovazione che riguarda l’anodo delle batterie. Sembrerebbe, infatti, che i ricercatori siano riusciti a trovare un modo per fondere insieme le particelle di grafite, andando dunque a migliorare la conduttività.