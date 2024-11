Kena Mobile: nuova promo da 4,99€, i contenuti sono assurdi

Kena Mobile, il gestore virtuale di TIM, propone una nuova offerta che punta a conquistare gli utenti con un mix di convenienza e generosità. Si chiama “4,99 Smart 100” ed è pensata per chi cerca tanti giga, minuti illimitati e costi contenuti.

Kena Mobile: la nuova “4,99 Smart 100” è disponibile

Chi desidera un’offerta piena di contenuti che costa poco può optare per questa nuova 4,99 Smart 100 di Kena. La promo permette di avere tutto: ogni mese infatti ci sono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 200 SMS. Inoltre non manca la connessione dati che è disponibile con 100 GIGA di traffico internet in 4G.

La velocità è limitata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, sufficienti per streaming, videochiamate e navigazione senza intoppi. Il tutto a soli 4,99 euro al mese, un prezzo tra i più bassi sul mercato per questa fascia di servizi.

Zero costi di attivazione e SIM gratuita

Un aspetto interessante è che Kena Mobile rende questa offerta particolarmente accessibile, eliminando i costi iniziali:

Primo mese gratis ;

; Attivazione gratuita ;

; SIM gratuita.

Inoltre, i clienti che attivano “4,99 Smart 100” possono contare su 7 GIGA in roaming in Europa, perfetti per chi viaggia e ha bisogno di restare connesso senza pensieri.

La “4,99 Smart 100” è dedicata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità da altri operatori virtuali. A poter sottoscrivere questa nuova soluzione sono tutti gli utenti che provengono da Iliad o da uno dei tanti gestori virtuali. Non sono pertanto a ammesse sottoscrizioni da parte di coloro che vengono ad esempio d TIM, Vodafone e WindTRE.

Questa promozione combina flessibilità e risparmio, con un costo mensile che non grava sul bilancio e un primo mese gratuito per provare senza impegno. Kena Mobile si conferma così un’alternativa valida per chi cerca tariffe competitive con un servizio affidabile, grazie alla rete TIM. Resta altro che prenderla al volo.