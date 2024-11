Hyundai presenta ufficialmente l’Inster. Il suo nuovo City-SUV elettrico, con un prezzo di partenza di 24.900€. si tratta di un veicolo assolutamente compatto. Le cui misure corrispondono a 3.825mm in lunghezza, 1.610mm in larghezza e 1.575mm in altezza. Dimensioni che lo rendono assolutamente adatto per la guida in città.

L’Inster è disponibile in due versioni, una base e una Long Range. La standard è equipaggiata con un motore da 71,1kW (97CV) e una batteria da 42kWh. Grazie a cui garantisce un’autonomia di 327km. Le prestazioni includono una velocità massima di 140km/h e un’accelerazione da 0 a 100km/h in 11,7s. La variante Long Range, invece, offre un motore più potente da 84,5kW (115CV). Oltre che e una batteria da 49kWh, per un’autonomia fino a 370km. Davvero innovativo il sistema Vehicle-to-Load (V2L). Il quale permette di utilizzare la batteria del veicolo per alimentare anche dispositivi esterni.

Hyundai Inster: allestimenti ricchi e prezzi competitivi

Hyundai Inster è proposto anche in due allestimenti, XTECH e XCLASS. Entrambi dotati di tecnologia avanzata e soluzioni per il comfort.

La versione XTECH comprende climatizzatore automatico, un display da 10,25 pollici con navigazione integrata. Ma anche supporto per Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth, sensori di parcheggio posteriori, retrocamera, luci a LED e un caricatore di bordo da 11kW. Sono inclusi anche aggiornamenti software over-the-air (OTA) e un sistema di frenata rigenerativa con tre livelli di intensità.

L’allestimento XCLASS, invece è pensato per chi desidera un’esperienza più premium. Esso prevede cerchi in lega da 15 pollici, interni di qualità superiore, sedili scorrevoli e abbattibili, un caricatore wireless per smartphone e sensori di parcheggio anteriori. Per i più esigenti è disponibile il Tech Pack che include una pompa di calore, illuminazione interna personalizzabile e la Digital Key. Il quale consente di accedere e avviare l’auto tramite smartphone.

Il modello base-XTECH con batteria da 42kWh è proposto a 24.900€. Mentre la versione Long Range parte da 26.650€. L’allestimento XCLASS, disponibile esclusivamente con la batteria da 49kWh, ha un prezzo di 28.650€. Dettagli aggiuntivi sulla versione Cross saranno rivelati in futuro.