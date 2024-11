Dall’inizio di novembre, si è verificata una situazione insolita che coinvolge Google e i siti web di centinaia di comuni italiani. Tali portali, spesso fondamentali per la diffusione di informazioni e servizi pubblici, non vengono più mostrati tra i risultati di ricerca del browser, nemmeno nelle pagine successive alla prima.

Le prime segnalazioni riguardanti tale problema sono emerse nei primi giorni del mese. Ma il fenomeno è rapidamente cresciuto. Digitando su Google “comune di” seguito dal nome di molti comuni italiani, il sito ufficiale del comune non appare più tra i risultati principali. Sembrano, invece, essere esclusi da questa problematica i siti dei comuni capoluogo di provincia o regione.

Google: ecco cosa succede con i siti comunali italiani

Sui forum e nelle community online si sono aperte numerose discussioni per capire le ragioni dietro tale anomalia. Tecnici e specialisti del settore stanno analizzando il problema senza però individuare fattori evidenti. La mancanza di indicizzazione colpisce sia siti web recenti che datati, a prescindere dal software di gestione. Tali dettagli sembrano quindi irrilevanti ai fini del disservizio.

Indagini più approfondite hanno rivelato che Google ha esaminato i contenuti di molte di tali pagine, ma ha scelto di non indicizzarle. Al momento, non è chiaro se tale decisione sia il risultato di un aggiornamento tecnico o di un errore nei suoi algoritmi. L’azienda di Mountain View ha ricevuto numerose segnalazioni e ha annunciato di essere al lavoro per individuare le cause.

Tale situazione sta creando non pochi disagi. I siti web comunali rappresentano un punto di riferimento essenziale per ottenere informazioni e accedere a servizi pubblici. In assenza di risultati su Google, molti cittadini sono costretti a contattare direttamente gli uffici comunali, telefonando o recandosi di persona. Aggravando ulteriormente i già complessi carichi di lavoro della pubblica amministrazione. Si auspica che Google possa risolvere rapidamente il problema, ripristinando la visibilità online dei portali.