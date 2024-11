Esselunga rivoluziona il tuo Black Friday tech

Preparatevi per uno shopping che ti farà risparmiare su prodotti di alta qualità a prezzi impensabili. Il Samsung Galaxy A05S, con 4GB di RAM e 128GB di memoria, è in offerta a 115 euro. Un’occasione che difficilmente vedrai altrove. Preferite un iPhone? Nessun problema! Esselunga propone il nuovissimo iPhone 15 al costo iper folle di 739 euro, con un risparmio di 179 euro rispetto al prezzo di listino. Ma non finisce qui. Se avete bisogno di auricolari senza fili, potete acquistare gli Nubox Hero Music TWS al prezzo davvero pazzesco ed imperdibile 9,90 euro, invece di 29,90, un ribasso da non credere di ben 20 euro. Offerte così non si trovano mica tutti i giorni, specialmente in un supermercato poi! Il Black Friday di Esselunga non si limita ai dispositivi mobili ma regala altre promo su prodotti eccezionalmente speciali.

Volete forse rinnovare il vostro salotto? La TV Samsung Serie 7 da 43 pollici è in offerta al costo extra allettante 279 euro. Se preferite uno schermo più grande, la versione da 55 pollici costa solo 379 euro. È il momento perfetto per godervi film e serie TV come non avete mai fatto prima. Per chi cerca praticità nelle pulizie, l’aspirapolvere robot Roomba Combo Essential è disponibile a 189 euro. Una soluzione comoda ed efficiente per chi desidera una casa sempre in ordine. Anche la cucina trova spazio nelle offerte: il microonde Samsung MS20A3010AH/ET è scontato a 59,40 euro, con un risparmio di quasi 40 euro. Affrettatevi! Le promozioni sono valide fino al 30 novembre, ma le scorte sono limitate. Non perdere l’occasione di portare a casa articoli di marca a prezzi straordinari. Andate sulla pagina di Esselunga per scoprire i dettagli e dove si trovano i punti vendita.