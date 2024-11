A partire dal 28 ottobre 2024 e ancora per qualche giorno, l’offerta Evo 20 di CoopVoce è nuovamente disponibile per i nuovi clienti al costo di 4,90 euro al mese. La proposta, attivabile solo con la portabilità del numero, è accessibile sia online che nei punti vendita Coop. A differenza della promozione limitata del 14-20 ottobre, che includeva attivazione e primo mese gratuiti, questa volta solo l’attivazione sarà gratuita, mentre il primo mese sarà a pagamento.

L’incredibile offerta Evo 20 di CoopVoce di nuovo tra noi!

L’offerta include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 20 Giga di traffico internet in 4G. Rimarrà attiva fino al 27 novembre 2024, salvo proroghe, e potrà essere attivata anche tramite la Self SIM, acquistabile nei punti vendita al costo di 9,90 euro, comprensivo di attivazione e primo mese. Per i già clienti, sarà possibile aderire a Evo 20 pagando un contributo una tantum di 9,90 euro.

Da luglio 2024, CoopVoce consente di identificarsi online per attivare una SIM tramite SPID, semplificando il processo. Inoltre, sono disponibili le eSIM, che eliminano la necessità di schede fisiche. Per quanto riguarda la rete, CoopVoce utilizza attualmente il 4G di TIM, con velocità massime dichiarate fino a 150 Mbps in download. Da marzo 2023, il servizio VoLTE è attivo per effettuare chiamate su rete 4G, e l’operatore ha annunciato che, entro l’autunno 2024, sarà disponibile anche su rete Vodafone, con il 5G previsto nel 2025.

Le offerte CoopVoce includono l’uso di minuti e SMS in Roaming nei Paesi UE alle stesse condizioni nazionali, mentre per i Giga è previsto un limite iniziale, che può essere ampliato dopo sei mesi di utilizzo. In caso di superamento dei dati inclusi, la navigazione viene bloccata, senza costi aggiuntivi. Se il credito è insufficiente al rinnovo mensile, l’offerta viene sospesa per 30 giorni, con possibilità di riattivazione previa ricarica.

CoopVoce continua così a rafforzare la sua posizione sul mercato virtuale con offerte competitive e servizi innovativi.