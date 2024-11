Black Friday: le promo più FOLLI di Mediaworld stanno per scadere

Se state cercando di rinnovare la cucina, Mediaworld ha ciò che fa per voi. Tra le offerte spicca il forno da incasso SMEG SF64M3TVX, un modello elegante che unisce design e prestazioni eccellenti. Con una classe energetica A, questo forno è disponibile a un prezzo incredibilmente folle di 399,99 euro. Un’occasione da cogliere al volo per chi desidera un elettrodomestico moderno, efficiente e dallo stile raffinato.

Per chi ha poco spazio, ma non vuole rinunciare alla praticità, Mediaworld propone il microonde Melchioni Family Onda. Questo modello compatto, perfetto per ogni cucina. Vi sorprenderà per la sua versatilità. A soli 54,99 euro, riuscirete a scaldare e cucinare con semplicità, risparmiando tempo ed anche energia. È l’acquisto ideale per chi vive in piccoli appartamenti o per chi vuol fare in fretta.

Friggitrice senza olio, lavastoviglie e lavatrici: elettrodomestici che cambiano la vita in promo da Mediaworld

Se siete appassionati di cucina sana, ma non volete rinunciare al gusto, la PHILIPS Airfryer Series 3000 è la soluzione perfetta. Con il prezzo super ribassato di appena 69,99 euro, da Mediaworld potrete preparare piatti croccanti e deliziosi senza l’uso di olio! Potrete rendere la vostra dieta ancora più facile da seguire senza troppe noie! Un’ottima idea per chi desidera mangiare sano, senza sacrificare il piacere della buona tavola.

Chi ha una famiglia numerosa o semplicemente odia lavare i piatti, non potrà farsi scappare la lavastoviglie BOSCH SMV6ZCX10E. Spaziosa, silenziosa ed estremamente efficiente, è in offerta extra pazza ad appena 749,99 euro. Con questo elettrodomestico non dovrete più preoccuparvi del lavaggio manuale, godendo di stoviglie pulite e brillanti in ogni momento. Per chi cerca una lavatrice funzionale e compatta, Mediaworld propone la SMEG LBW60IT Slim. Perfetta per chi ha poco spazio, è ora in promozione a 239,99 euro. Nonostante le sue dimensioni ridotte, garantisce prestazioni eccellenti e vi regalerà sempre un bucato impeccabile. Non lasciatevi scappare queste offerte esclusive del Black Friday di Mediaworld. Sono valide solo fino al 30 novembre, quindi affrettatevi! Andate qui per scoprire le promozioni.