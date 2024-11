Xiaomi ormai da un po’ di tempo sta lavorando alla realizzazione di auto che, come sappiamo, sono riuscite già a conquistare buona parte degli utenti. Un esempio che possiamo fare è proprio la berlina elettrica SU7. Il costruttore cinese sta però lavorando su altri modelli e uno è stato il protagonista di alcune foto spia diffuse sul web nelle scorse ore.

Non dimentichiamo che Xiaomi è nata come azienda costruttrice di prodotti tech e solamente in un secondo momento ha deciso di includere nei propri progetti e, di conseguenza, nelle proprie strategie la realizzazione di vetture. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli del veicolo protagonista delle nuove foto spia.

Xiaomi: foto spia del nuovo modello diffuse sul web

Le foto spia, come tutti sappiamo, ci danno l’opportunità di avere un’idea più chiara di come sarà un’auto una volta portata sul mercato, nonostante il costruttore a volte non riveli tutti i dettagli. Nelle scorse ore, il terzo modello del costruttore cinese Xiaomi è stato immortalato in alcune foto spia scattate.

Grazie a queste nuove immagini possiamo dunque avere un’idea più chiara del design che contraddistingue il nuovo modello. Nello specifico, le foto mostrano un veicolo ancora camuffato con appositi teli che coprono gran parte della carrozzeria. Al momento, nonostante il camuffamento, è possibile notale la presenza di forme squadrate. Per quanto riguarda il posteriore, l’auto dà l’impressione di avere linee. Un dettaglio che non esclude che il costruttore abbia deciso di creare un modello in grado di ospitare ben 3 file di sedili. Non manca la visibilità per notare la presenza di una sigla D 14 presente sulla porta anteriore sinistra.

Non manca la presenza di telecamere nei parafanghi anteriori del SUV, ma si nota la mancanza del LiDAR. Nessun dettaglio disponibile naturalmente per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Quel che sappiamo è che questo terzo modello sarà dotato di un sistema con range extender.