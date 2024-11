Ogni giorno online si consumano davvero tantissime truffe, questo pericolo si è espanso nel corso degli ultimi anni a causa della diffusione delle reti internet che mettendo in comunicazione tutti gli utenti tra loro hanno permesso ovviamente ai truffatori di sfruttare la situazione a proprio vantaggio con tentativi di truffe variegati e molto pericolosi.

A quanto pare l’ultima frontiera delle truffe online ora è diventata il social network di messaggistica più famoso del mondo, parliamo ovviamente di WhatsApp dal momento che quest’ultimo consente ai truffatori di raggiungere molti più utenti rispetto ai metodi tradizionali e di aumentare così le probabilità di successo in modo decisamente importante.

Moltissimi utenti ci stanno infatti segnalando l’arrivo di tentativi di truffa nelle loro chat WhatsApp ai quali ovviamente serve essere preparati per evitare di cascare in pieno nel pericolo con conseguenze a dir poco devastanti per la vostra privacy, ma anche per il vostro conto corrente, l’obiettivo dei truffatori è infatti sempre lo stesso, ottenere i dati da poter sfruttare a proprio vantaggio.

Tentativo di truffa in chat

Come potete vedere dall’esempio presente in alto queste truffe esordiscono con un semplice messaggio che arriva dal nulla e da un utente non presente nella nostra lista contatti, questo messaggio richiede la vostra attenzione e in caso di risposta sarà seguito da altri messaggi caratterizzati da una strategia ben precisa, portare l’utente a consegnare con le proprie mani informazioni riservate in merito alla propria persona, come potete ben vedere alcune caratteristiche peculiari ci aiutano a capire che si tratta di una truffa, in questo senso ci aiuta WhatsApp che indica sia la provenienza del messaggio che la sua totale assenza all’interno di gruppi in comune e della nostra lista contatti.

Quello che dovete fare dunque è bloccare immediatamente chi vi ha contattato e ovviamente non rispondere al messaggio per evitare di esporvi in qualsiasi modo.