WhatsApp introduce un nuovo pulsante segreto che sta passando inosservato a molti utenti, nonostante le sue potenzialità. L’app di messaggistica, leader del settore nonostante la concorrenza agguerrita, continua a distinguersi grazie a frequenti aggiornamenti che migliorano estetica e funzionalità. Questo costante impegno nel proporre novità rende l’esperienza degli utenti più coinvolgente e sicura, ma non sempre i cambiamenti sono accolti con favore, specie quando interessano funzioni ormai consolidate.

La funzione che permette una maggiore difesa della privacy

Tra le recenti innovazioni spicca una funzione pensata per garantire una maggiore protezione della privacy. WhatsApp permette ora di nascondere il proprio indirizzo IP, offrendo una barriera contro eventuali tentativi di localizzazione o intrusioni da parte di malintenzionati. In un’era in cui la riservatezza online è sempre più a rischio, questa opzione rappresenta un passo importante per proteggere i propri dati personali.

Attivare la funzione è semplice: accedendo alle Impostazioni, si entra nella sezione Privacy e si scorre fino a Opzioni Avanzate. Qui è possibile attivare un pulsante che reindirizza le chiamate attraverso i server di WhatsApp, rendendo più difficile risalire alla posizione dell’utente. Sebbene ciò possa influire leggermente sulla qualità delle chiamate, il compromesso vale la maggiore sicurezza garantita.

Un’altra funzionalità utile, presente nella stessa sezione, riguarda la possibilità di disabilitare le anteprime dei link condivisi nelle chat. Questo accorgimento impedisce ai siti web di terze parti di rilevare l’indirizzo IP dell’utente ogni volta che un link viene condiviso, tutelando ulteriormente la privacy durante l’uso quotidiano dell’app.

Queste nuove impostazioni, seppur apparentemente marginali, offrono strumenti efficaci per proteggere i dati personali. Molti utenti ignorano l’esistenza di queste opzioni, eppure rappresentano una risposta concreta ai crescenti rischi legati alla sicurezza online. WhatsApp si conferma così un’azienda attenta a coniugare innovazione e tutela della privacy, rafforzando il rapporto di fiducia con i suoi milioni di utenti.