Windows 11, nella sua versione 24H2, sta facendo parlare di sé a causa di un bug che coinvolge i dispositivi audio esterni, in particolare i DAC USB. Questi dispositivi, molto utilizzati da audiofili, produttori musicali e giocatori, permettono di migliorare la qualità audio rispetto alla scheda audio integrata nei computer. Tuttavia, un problema con l’aggiornamento di Microsoft rischia di compromettere l’esperienza d’uso di molti utenti, portando improvvisamente il volume a livelli pericolosi, fino al 100%.

Windows 11: precauzioni e suggerimenti, come proteggere l’audio e l’udito tutti

Il bug potrebbe sembrare inizialmente un inconveniente minore, ma le implicazioni sono più serie di quanto sembri. Infatti, quando il volume passa all’improvviso al massimo, potrebbe causare danni permanenti sia all’hardware audio, come cuffie e altoparlanti, che all’udito delle persone. Non si tratta di un semplice “disturbo” del sistema, ma di un errore che può risultare parecchio problematico. Soprattutto per chi utilizza apparecchiature audio delicate o ad alta potenza.

Microsoft, ha identificato la causa nel servizio AudioEndPointBuilder. Ovvero un componente di Windows presente fin dai tempi di WindowsVista. Il quale, attualmente sta indagando sul motivo per cui il servizio non funzioni correttamente.

Ad ogni modo, anche se non vi è ancora una soluzione, l’ azienda ha comunque consigliato agli utenti di adottare alcune precauzioni per limitare i rischi legati al bug. La raccomandazione principale è quella di abbassare il volume del DAC, mantenendolo a un livello moderato. Oltre che di regolare il volume del sistema Windows in modo che non superi il 100%. In questo modo, si riduce il rischio che un improvviso aumento del volume danneggi l’hardware o l’udito.

Prospettive future

Il bug descritto sembra colpire maggiormente le configurazioni destinate al gaming. In cui l’utilizzo di DAC USB di alta qualità è particolarmente comune. Coloro che utilizzano questi dispositivi per scopi professionali o ludici dovrebbero quindi essere particolarmente cauti nell’installare l’aggiornamento 24H2.

Microsoft sta lavorando per risolvere il problema. Ma fino a quando non sarà disponibile una soluzione, invita tutti a posticipare l’installazione dell’aggiornamento, a meno che non vogliano rischiare di trovarsi con un volume fuori controllo.