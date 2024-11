Samsung Electronics ha presentato Gauss2. Si tratta della seconda generazione del suo modello di intelligenza artificiale. Tale aggiornamento arriva dopo un anno dal lancio della versione precedente. La visione dell’azienda è di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare la vita dei consumatori a livello globale.

Secondo Paul Kyungwhoon Cheun, CTO della divisione Device eXperience (DX), Samsung è impegnata nello sviluppo di software innovativo. Con un focus su AI e analisi dei dati, per migliorare l’esperienza utente. Gauss2 rappresenta un’evoluzione significativa.

Samsung: nuove caratteristiche sul modello di 2a generazione

Gauss2 è disponibile in tre versioni. Ciascuna con specifiche ottimizzazioni. Il modello AI offre opzioni per ambienti con risorse limitate, per esigenze bilanciate di prestazioni e per applicazioni che richiedono alte performance.

Gauss2 di Samsung supporta fino a 14 lingue e diversi linguaggi di programmazione. Ciò grazie a un tokenizer personalizzato e a tecnologie avanzate di stabilizzazione. Quest’ultime garantiscono prestazioni superiori rispetto ai principali modelli open-source. È in grado di generare risposte con velocità fino a tre volte maggiore rispetto ai concorrenti, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i tempi di attesa.

Samsung utilizza già Gauss2 per ottimizzare processi interni, come code.i, un assistente alla programmazione che ha visto un aumento significativo nel suo utilizzo, e il Gauss Portal, un servizio AI conversazionale che assiste i dipendenti nella gestione di attività quotidiane come sintesi di documenti e traduzioni. Inoltre, il modello è impiegato nei call center per automatizzare la classificazione e il riassunto delle chiamate, aumentando l’efficienza operativa.

Samsung prevede di integrare le capacità multimodali di Gauss2 nei prodotti consumer, arricchendo le funzionalità offerte. L’azienda si impegna inoltre a mantenere alti standard etici, implementando l’AI Red Team per monitorare e risolvere potenziali vulnerabilità in termini di sicurezza e privacy. Tale approccio garantisce che lo sviluppo dell’AI avvenga in conformità con i principi etici e con un’attenzione particolare alla protezione dei dati.