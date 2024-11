Finalmente abbiamo raggiunto la data del famosissimo match tra il campione della boxe Iron Mike ed una nuova promessa di questo mondo ovvero Jake Paul. Il match è stato trasmesso per intero su Netflix.

Un dato molto importate sono le visualizzazioni che ha portato alla piattaforma questo match.

Netflix, molte visualizzazioni?

Come già detto anche in precedenza il famosissimo match tra i due nomi molto importanti della boxe trasmesso in diretta su Netflix ha portato molti spettatori. Infatti si parla di un picco di 65 milioni di stream contemporaneamente e oltre 60 milioni di famiglie collegate da ogni singola parte del mondo. Questi dati sono la prova che questo tipo di evento ha generato un enorme interesse dal pubblico, il quale ha superato anche di molto le aspettative.

Visto il numero enorme di spettatori che guardavano la diretta simultaneamente, i lavori si sono resi molto più complicati per Netflix. Infatti si sono riscontrati numerosi problemi tecnici che hanno almeno un po’ rovinato lo spettacolo a moltissimi utenti. Le svariate immagini sfocate, il buffering continuo e molto altro, hanno fatto infiammare la folla, riempiendo di lamentele i social media.

Parlando di numeri si sono registrate oltre le 100.000 segnalazioni di problemi durante il suddetto evento. Molti sono anche gli utenti che hanno criticato Netflix per il modo nel quale esso ha gestito un evento di tale importanza.

Anche se i numeri dicono il contrario, il match tra Iron Mike e Jake Paul si può definire come un successo. I vari numeri di visualizzazioni registrati da Netflix superano ogni altro evento live trasmesso in streaming.

Una cosa sicura è che Netflix dovrà lavorare duramente per gestire il traffico di spettatori oltra a prevenire nuovi problemi tecnici per i futuri eventi live. Un esempio potranno essere le seguitissime partite di NFL che saranno trasmesse a Natale.