I modelli di auto attualmente presenti sul mercato sono veramente tanti. Come ben sappiamo, le strategie dei diversi costruttori puntano a conquistare sempre più utenti e rispondere a diverse esigenze. Tutte si differenziano grazie a caratteristiche tecniche che i costruttori decidono di implementare, cosi come interni scelti appositamente per offrire una determinata esperienza di guida. Un esempio, è proprio Dacia.

Ma qual è tra le tante l’auto più venduta a ottobre 2024? Grazie al rapporto mensile di Jato Dynamics abbiamo la possibilità di rispondere al quesito poiché ci consente di avere un’idea più chiara. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli sull’auto più venduta ad ottobre 2024 in Europa.

Dacia Sandero: l’auto più venduta in Europa

Il rapporto mensile di Jato Dynamics, come anticipato, ci consente di sapere qual è l’auto più venduta ad ottobre 2024 in Europa. Un rapporto che ci mostra i dati delle vendite dei diversi costruttori che sono riusciti a conquistare buona parte del mercato. Tra questi, la casa automobilistica Volkswagen ha ottenuto 287.000 nuove immatricolazioni, segnando un aumento dell’11%. Non di poca importanza i numeri ottenuto dalla Skoda Enyaq, che è stata la BEV più venduta nel mese. Quel che emerge, infatti, è che è riuscita a superare anche Tesla Model Y.

Buone notizie anche per la casa automobilistica di Wolfsburg dato che le immatricolazioni della Volkswagen ID.4 hanno segnato un aumento pari al 24% mentre la ID.7 ha immatricolato oltre 5.000 unità. Notizia differenti per quanto riguarda i numeri di Stellantis, che calano ulteriormente. Secondo quanto diffuso dal documento, viene segnata una flessione del 17% delle immatricolazioni durante il mese di ottobre.

Aumentano invece le vendite dei veicoli elettrici, con un 5% in più. Per quanto riguarda le vendite delle sue auto a benzina, diesel e ibride plug-in, sono diminuite del 13%, 25% e 63% rispettivamente. Per quanto riguarda invece la classifica delle auto, Dacia Sandero si conferma nuovamente prima il classifica.