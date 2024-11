Prezzo davvero in caduta libera per Logitech MX Master 2S, un mouse di ottima qualità, ritenuto da molti uno dei migliori in circolazione, con il quale il consumatore può indiscutibilmente raggiungere performance inedite, capaci di allietargli la giornata velocizzandone il lavoro quotidiano.

Il prodotto può facilmente essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo in commercio, ciò a prescindere da tutto il resto, è difatti un mouse wireless che può funzionare in primis con collegamento bluetooth, oppure sfruttando il dongle wireless da collegare ad una porta USB-A, nell’eventualità in cui il device di collegamento ne fosse sprovvisto. Il suo punto di forza, tra le varie cose, è sicuramente la grandissima possibilità di personalizzazione, poiché sono presenti vari pulsanti personalizzabili sulla sua superficie, che permettono di cucire l’esperienza secondo le proprie esigenze e necessità.

Logitech MX Master 2S: la promozione più pazza del momento

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare un Logitech MX Master 2S, mouse di qualità che presenta un rapporto qualità/prezzo assolutamente unico e convincente, essendo difatti di base in vendita a 119 euro, ma proposto nel periodo corrente a soli 49,99 euro (con un risparmio del 58%). Acquistatelo premendo subito questo link.

Pensato principalmente per i destrosi, in quanto i tasti personalizzabili, comprese le piccole rotelline, sono posizionati esattamente in concomitanza del pollice, può raggiungere un massimo di 4000 DPI, risultando estremamente preciso anche su vetro. Il prodotto supporta poi ricarica rapida, il che gli permette di avere carica anche di un solo giorno con il collegamento di soli 3 minuti (una carica complessiva, invece, dura all’incirca 70 giorni complessivi). Il mouse è ergonomico, facile da utilizzare anche su lunghi periodi, è estremamente performante, dimostrando a tutti gli effetti di essere uno dei migliori attualmente disponibili sulla piazza.