Il team di WhatsApp ha da poco avviato il test di nuove funzionalità che renderanno le interazioni tra gli utenti più vivaci e coinvolgenti. Tra queste, emerge la possibilità di utilizzare emoji animate per reagire ai messaggi. L’idea alla base è quella di aggiungere un tocco di allegria alle conversazioni, in particolare in vista delle festività natalizie. A tal proposito, alcune persone che utilizzano la versione beta dell’applicazione per Android (2.24.24.17) potranno già sperimentare animazioni a tema. Come esplosioni di coriandoli associate a emoji festose, tra cui la faccina sorridente in festa o lo spara coriandoli.

L’innovazione continua: WhatsApp punta sulla personalizzazione e l’usabilità

Questa novità, per ora accessibile a un numero limitato di utenti, mira a rendere più dinamiche e divertenti le reazioni ai messaggi. Il team di sviluppo ha confermato che essa, pian piano, sarà estesa ancora di più già nel corso delle prossime settimane. Ma non è finita qui. Oltre alle animazioni, WhatsApp sta lavorando anche ad una serie di miglioramenti. Come una scorciatoia per accedere rapidamente alla galleria dello smartphone e una nuova interfaccia per la scheda delle community. La quale facilita l’accesso a gruppi e sottogruppi, rendendo più agevole la gestione delle conversazioni.

In più sono state introdotte diverse funzioni per personalizzare le interazioni, e questa volta ci si concentra su strumenti che rendano l’app ancora più intuitiva e immediata.

Detto ciò, per chi desidera essere sempre aggiornato sulle ultime novità disponibili, WhatsApp ha anche attivato un canale ufficiale in cui vengono condivisi aggiornamenti e funzionalità in arrivo. Intanto, l’attenzione alle festività sembra il primo passo verso un’esperienza sempre più empatica e interattiva. Mentre l’applicazione si prepara a celebrare il Natale con queste piccole ma interessanti migliorie, il pubblico attende con curiosità le prossime sorprese che la piattaforma ha in serbo. Una cosa è certa, le aspettative, come sempre, sono già molto alte.