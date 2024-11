La prossima generazione di dispositivi Galaxy A di Samsung potrebbe ricevere un’importante novità. Si tratta dell’introduzione della ricarica più veloce. Fino ad ora, tali dispositivi si erano fermati a una potenza massima di ricarica di 25 W. Le cose potrebbero cambiare con il presunto Galaxy A56. Quest’ultimo è stato di recente certificato presso il CCC (China Compulsory Certificate). Tale dispositivo Samsung sembra spingersi fino a 45 W. Un dato significativo che segna un passo avanti rispetto al modello precedente, il Galaxy A55, e addirittura equipara la velocità di ricarica a quella dell’S24 Plus.

Samsung introduce una nuova modalità di ricarica per la serie A

Secondo la certificazione, i modelli A56 riusciranno a gestire una ricarica a 10 V e 4,5 A. La semplice moltiplicazione di tali valori conferma una potenza massima di 45 W. Tale “avanzamento” rappresenta un notevole miglioramento per i Galaxy A. Quest’ultimi sono meno performanti per la velocità di ricarica. Va però sottolineato che Samsung ha già implementato ricariche di tale portata su alcune linee economiche. Come i Galaxy F e M. Spesso destinati a mercati asiatici come Cina e India.

Per il resto delle caratteristiche, i dettagli non sono ancora molto chiari. È ufficiale che lo smartphone della serie A56 presenterà il processore Exynos 1580. Dotato di una CPU octa-core in configurazione 1+3+4. I core principali saranno dei Cortex-A720, con uno a 2,9 GHz e tre a 2,6 GHz. Mentre i Cortex-A520 avranno una frequenza di 1,95 GHz. Per la GPU, Samsung si affiderà alla Xclipse, sviluppata in collaborazione con AMD e basata sull’architettura RDNA.

Inoltre, secondo le indiscrezioni il dispositivo avrà un comparto fotografico avanzato. Si parte con una fotocamera principale da 50 MP. C’è anche una ultrawide da 12MP. A quest’ultime si aggiungono una macro da 5MP e una frontale aggiornata da 12MP. Non mancherà un supporto software esteso, in linea con quello garantito su altri modelli della gamma Galaxy. Come il più economico Samsung Galaxy A16.