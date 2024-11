Il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe arrivare sul mercato con un costo di produzione significativamente più alto rispetto al suo predecessore, un dettaglio che potrebbe influire negativamente sul prezzo finale per i consumatori. Secondo indiscrezioni emerse sul social network cinese Weibo, il Bill of Materials (BoM), ovvero il costo complessivo dei materiali utilizzati per la realizzazione del dispositivo, sarebbe aumentato di almeno 110 dollari rispetto a quello del Galaxy S24 Ultra.

Il mistero dietro al prezzo finale del Galaxy S25 Ultra

Sebbene Samsung non divulghi ufficialmente questi dati, analisti di settore stimano che il BoM del Galaxy S24 Ultra si aggirasse intorno ai 530 dollari, segnando già un aumento rispetto ai 469 dollari del Galaxy S23 Ultra. Tuttavia, l’incremento previsto per il Galaxy S25 Ultra sembra essere il doppio, con un divario che si attesterebbe sui 110 dollari. Questa crescita accelera il trend degli ultimi anni, evidenziando una tendenza verso costi sempre più elevati per i dispositivi di fascia alta.

Uno dei principali responsabili di questo incremento sembra essere il nuovo chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Questo processore, decisamente più potente rispetto al modello precedente, risulta anche più costoso, con un incremento stimato del 20% rispetto al prezzo dell’anno scorso. Si parla di un costo vicino ai 250 dollari per unità, contribuendo da solo a una parte significativa dell’aumento complessivo. Inoltre, Samsung avrebbe introdotto miglioramenti sostanziali nel comparto fotografico, con sensori più sofisticati e tecnologie innovative, come la possibile introduzione della tecnica ALoP.

Nonostante il costo di produzione più alto, non è detto che l’aumento si rifletta uniformemente sui prezzi globali. In Cina, per esempio, Samsung potrebbe mantenere i prezzi invariati per contrastare la concorrenza agguerrita dei produttori locali. Resta però da vedere se questa strategia sarà applicata anche in Europa e negli altri mercati internazionali, dove i consumatori potrebbero dover affrontare un rincaro significativo.

Per il momento, gli appassionati del brand non possono far altro che attendere il lancio ufficiale per scoprire se il Galaxy S25 Ultra rappresenterà un investimento ancora più impegnativo rispetto ai suoi predecessori.