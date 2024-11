Esselunga: il Black Friday vi attende con OFFERTE da PAZZI

Esselunga non è solo sinonimo di qualità alimentare! Quest’anno si trasforma ancora in un teatro di sconti super per gli amanti della tecnologia. Il Black Friday 2024 porta con sé promo irripetibili! Avrete prezzi talmente bassi che non crederete ai vostri occhi, dovrete guardare due volte. Vi promettiamo che resterete stupiti di trovare occasioni del genere. Pronti allo shopping folle?

Offerte su smartphone e accessori ECCEZIONALI da Esselunga

Se pensate che Esselunga sia solo cibo, detersivi e bla bla bla, siete decisamente fuori strada. Quest’anno il Black Friday è all’insegna della tecnologia! Avete bisogno di un nuovo telefono? Il Samsung Galaxy A05S, con 4GB di RAM e 128GB di memoria, è disponibile al prezzo iper mega folle 115 euro, un’occasione unica. Oppure, se siete fan della mela, non la Melinda, l’iconico iPhone 15 vi aspetta al prezzo wow 739 euro, con un risparmio di ben 179 euro rispetto al prezzo di listino. E non è finita qui! Per chi vuole un paio di auricolari senza fili di qualità, gli auricolari Nubox Hero Music TWS sono proposti a 9,90 euro, invece di 29,90. Un vero affare! Non è incredibile trovare queste occasioni in un supermercato? Esselunga si conferma la destinazione perfetta per chi vuole risparmiare senza rinunciare a prodotti di marca.

Ma la tecnologia non si ferma ai dispositivi mobili. Anche la vostra casa può diventare più smart con le offerte di Esselunga. Cercate una TV nuova? La Samsung Serie 7 da 43 pollici è in offerta a 279 euro, mentre la versione da 55 pollici è vostra per 379 euro. Con un prezzo così competitivo, rinnovare il vostro salotto non è mai stato così conveniente. E se non avete ancora un aspirapolvere robot, ora è il momento giusto: il Roomba Combo Essential è in super offerta a 189 euro. Esselunga ha pensato anche alla vostra cucina. Il microonde Samsung MS20A3010AH/ET scende a 59,40 euro, con un risparmio di quasi 40 euro. Non è forse il momento ideale per dare una ventata di freschezza ai vostri elettrodomestici? Le offerte di Esselunga sono valide fino al 30 novembre, ma fate attenzione: la disponibilità è limitata. Non aspettate troppo! Tutte le promo sono sul sito online di Esselunga.