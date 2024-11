Black Friday di Euronics: REGALI così non li fa nessuno store

Il Black Friday di Euronics quest’anno si supera come non mai! Troverete il top del top a prezzi iper ribassati Se avete sempre sognato di acquistare qualcosa di nuovo solo per voi, mani al portafogli e via con lo shopping! Questa è l’occasione perfetta! Prezzi folli, sconti da capogiro e una selezione di prodotti extra straordinaria! Scopriamo insieme la magia delle promo lanciate da Euronics!

Offerte incredibili su smartphone e accessori da Euronics

Avete sempre desiderato un iPhone ? Questa è la vostra chance! Il nuovo iPhone 13 è disponibile al costo imbattibile e davvero allettante come non mai di 499 euro. E se preferite il massimo della potenza e dello stile, abbiamo un’altra sorpresa. Da Euronics vi attende il favoloso, il magnifico, il potentissimo, il Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB Titanium Black al costo stracciato ed imperdibile 999 euro. Non è solo un telefono, è una vera e tecnologia allo stato puro. Vale davvero la pena lasciarsi sfuggire un’occasione del genere?

Ma le sorprese non finiscono qui. Da Euronics trovate anche accessori che migliorano la vostra vita quotidiana. Se cercate comodità e performance anche nelle faccende domestiche, il Dyson V11 Fluffy-Nickel/Red è in offerta da non credere ad appena 399 euro. Con la sua potenza e il suo design all’avanguardia, pulire casa diventerà un piacere. Quindi, perché continuare a lottare con l’aspirapolvere quando potete averne uno così? Non ci sono solo smartphone e aspirapolvere. Se siete invece alla ricerca di un modo per migliorare la vostra cucina, Euronics ha pensato anche a voi. Il frigorifero Candy combinato è proposto a soli 299 euro, un prezzo incredibile per un elettrodomestico così affidabile e moderno. Con un frigorifero così, organizzare i pasti sarà più semplice e veloce.

Amate immergervi nella musica? Gli Apple AirPods 4, a 199 euro, offrono un suono cristallino e un design elegante, perfetti per staccare dal mondo e godersi la propria playlist preferita. E per chi cerca versatilità, il Galaxy Tab S9 FE+ è disponibile a 499 euro, ideale per studio, lavoro o svago. Che aspettate? Le offerte non dureranno per sempre: il Black Friday di Euronics è già iniziato e finirà il 2 dicembre. Qui sul sito per iniziare con le compere.