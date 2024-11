L’Amazon Black Friday 2024 è ufficialmente iniziato, e con esso le migliori offerte dell’anno, con tantissimi prodotti disponibili a prezzi fortemente più bassi del normale, pronti a fare la differenza. Uno degli sconti migliori tra quelli attualmente in circolazione è sicuramente applicato sul controller Sony Dualsense, ottimo per giocare ai vostri titoli preferiti con PS5.

Il modello, lanciato ufficialmente nel 2020 con la console di nuova generazione, presenta una batteria interna che deve essere ricaricata dal consumatore, e che a conti fatti garantisce circa 10 ore di utilizzo continuativo; la ricarica avviene mediante il collegamento diretto con un alimentatore da parete, tramite la porta UBS-C presente direttamente nella parte superiore dello stesso.

Amazon Black Friday: splendida offerta su PS5 Dualsense

Tutti i possessori di una PS5 di ultima generazione possono oggi pensare di aggiungere un secondo controller, o meglio un secondo dualsense alle proprie disponibilità, grazie ad una promozione davvero più unica che rara, con la quale risparmiare circa 25 euro dal listino originario, infatti l’investimento da sostenere sarà di soli 49 euro. L’ordine può essere eseguito a questo link.

I punti di forza del dualsense di Sony sono molteplici, a partire ad esempio dal cosiddetto feedback aptico, un plus non da poco che differenzia questo controller da tutti gli altri della concorrenza. L’altra aggiunta caratteristica è dettata dalla presenza del cosiddetto grilletto adattivo, ciò estende ulteriormente l’esperienza che l’utente può a tutti gli effetti godere quotidianamente, offrendo la sensazione di resistenza dell’arco, mentre lo tiriamo, di un grilletto di un’arma e similari. Il controller in oggetto è compatibile solo con Sony PS5, mentre può essere utilizzato anche su Windows, ma con il collegamento via cavo, senza bluetooth o wireless (a meno che non si acquistino accessori di terze parti).