Negli ultimi anni c’è stata una vera e propria rivoluzione nel mercato degli asciugacapelli. Gli styler hanno visto un grandissimo cambiamento grazie a prodotti che combinano più funzioni in un solo device. Una delle alternative più interessanti e innovative in questo settore è lo Shark FlexStyle. Si tratta di un dispositivo che unisce egregiamente potenza, versatilità e facilità d’uso in un solo strumento. Ma cosa rende questo prodotto davvero speciale? Il mercato degli asciugacapelli e dei dispositivi per lo styling dei capelli è sempre stato molto competitivo, e lo si sa, ma pochi strumenti sono come quello in questione.

Lo Shark FlexStyle emerge tra tutti grazie ai suoi grandi vantaggi d’uso. In cosa differisce dagli altri asciugacapelli? Prima di tutto, la sua potenza. Qui abbiamo ben 1400 W. Con tale potenza, il dispositivo si colloca tra i più potenti, superando ogni concorrente nelle prestazioni. Questo si traduce in acconciature simili a quelle che si possono ottenere dal miglior parrucchiere. Ricci, onde voluminose o una chioma liscia: tutto è possibile in poco tempo, grazie all’aria calda emessa attraverso gli accessori appositi.

Packaging e design dello styler

Lo Shark FlexStyle si presenta in una confezione elegante e funzionale, con una borsa rigida pensata per contenere comodamente tutti gli accessori inclusi. Questa custodia, capiente e ben organizzata, è ideale sia per l’uso domestico sia per il trasporto in viaggio. Ovviamente per prima cosa si nota l’asciugacapelli FlexStyle, poi ci sono le diverse spazzole, 2 cilindri autoavvolgenti, 1 concentratore, 1 diffusore, una praticissima custodia rigida in cui conservare il tutto ed un utilissimo manuale.

Il corpo principale del dispositivo ha una forma tubolare, progettata per agganciare facilmente i vari accessori di styling, ed è realizzato in un raffinato colore nero, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. I pulsanti sono disposti nella parte inferiore dell’impugnatura e sono raggiungibili in modo abbastanza pratico. In alcuni casi, tuttavia, può essere necessario l’uso di entrambe le mani per le regolazioni.

Con un peso di circa 700 g, il FlexStyle è leggero e maneggevole, anche durante lunghe sessioni di styling e quando si hanno i capelli lunghi. La sua impugnatura ergonomica e i sei pulsanti consentono di regolare temperatura, flusso d’aria e modalità d’uso passando da una modalità all’altra, come si preferisce. Questi pulsanti permettono anche di accendere e spegnere, attivare il getto d’aria fredda, ruotare il corpo per passare dalla modalità asciugacapelli a quella di styler, e bloccare gli accessori con estrema facilità.

Spazzole e accessori

Una delle caratteristiche che distingue lo Shark FlexStyle dagli altri asciugacapelli è la ricchezza di accessori inclusi nella confezione. Chi non ama avere a disposizione diverse opzioni per personalizzare il proprio look? Nel set Complete, si trovano diversi testine e accessori pensati per adattarsi a ogni esigenza di styling. Chi non desidera avere la possibilità di personalizzare il proprio capello con uno strumento completo? Nel set, precisamente, si trovano cinque accessori principali, ciascuno progettato per rispondere a specifiche esigenze di styling.

I due cilindri auto-avvolgenti sfruttano la tecnologia Coanda, la stessa presente in altri dispositivi di fascia ancora più alta. Questo sistema utilizza il flusso d’aria per avvolgere automaticamente le ciocche di capelli attorno ai cilindri, creando onde e boccoli perfetti senza sforzo.

Nel set sono inclusi anche una spazzola piatta per lisciare i capelli, una spazzola ovale per volumizzare e un diffusore per definire i ricci. Si possono creare boccoli definiti, si può lisciare la chioma o si può volumizzare i capelli a seconda dell’accessorio scelto. La spazzola piatta è ideale per chi desidera un effetto brillante, mentre la spazzola ovale aggiunge volume alle radici e dona elasticità senza appesantire i capelli.

Per chi ha capelli ricci, il diffusore regolabile solleva e definisce le ciocche in modo impeccabile, garantendo un risultato voluminoso e molto naturale. E per chi cerca un’asciugatura precisa, c’è anche un beccuccio concentratore, che funziona esattamente come un phon professionale. La varietà di accessori rende questo dispositivo adatto a ogni esigenza di styling possibile.

Funzionamento e maneggevolezza

Il FlexStyle si dimostra particolarmente facile da usare. Grazie alla funzione di rotazione del corpo, è possibile passare dalla modalità asciugacapelli a quella di styler senza dover interrompere il lavoro. La leggerezza del dispositivo permette di lavorare con facilità su tutte le aree della testa, comprese le ciocche posteriori. Quando si parla di strumenti per lo styling, uno degli aspetti più importanti è il benessere del capello. È facile danneggiare i capelli con dispositivi non ben costruiti e che toccano altissime temperature. Ecco perché lo Shark FlexStyle è migliore anche da questo punto di vista. Il device possiede un sistema di controllo costante della temperatura. Con esso monitora il flusso d’aria 1000 volte al secondo. Ciò permette di preservare la salute e la lucentezza dei capelli.

Ma perché questo è così importante? Chi non ha mai sperimentato capelli secchi e sfibrati dopo aver utilizzato una piastra o un arricciacapelli? Con lo Shark FlexStyle, questo rischio è minimizzato, grazie alla tecnologia avanzata che mantiene la temperatura sotto controllo. Il dispositivo presenta poi tre impostazioni di velocità e calore. Tra esse c’è un’opzione apposita per asciugare i capelli a bassa temperatura. Questo lo rende perfetto anche per chi ha capelli fragili che necessitano di più delicatezza. Il design bilanciato, inoltre, riduce l’affaticamento delle braccia durante l’uso prolungato, come già detto. Non sembrerà più di aver sollevato un macigno solo per aver asciugato i capelli. In più gli accessori si agganciano e sganciano subito grazie a un meccanismo a click, così da potersi sbizzarrire con lo stile.

Acconciature possibili con lo styler

Lo Shark FlexStyle è pensato per adattarsi a tutti i tipi di capelli e per creare una varietà di acconciature. Grazie agli accessori inclusi, è possibile ottenere un effetto liscio e brillante con la spazzola piatta in pochi minuti. Una piega più voluminosa? La spazzola ovale è perfetta per dare corpo ed elasticità ai capelli.

Per chi ama boccoli definiti o onde morbide, i cilindri auto-avvolgenti rendono il processo facile e veloce, riducendo il rischio di danni da calore e garantendo un risultato impeccabile. Infine, i capelli ricci possono beneficiare del diffusore, che permette di asciugare e definire i ricci senza perdere volume.

Alimentazione e controllo del calore

Lo Shark FlexStyle è alimentato tramite rete elettrica e offre tre diverse impostazioni di temperatura e di flusso d’aria, per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni utente. La modalità Cool Shot consente di fissare la piega con un getto d’aria fredda. A cosa serve di preciso? Mantiene la lucentezza naturale dei capelli e prevenendo danni da calore eccessivo. Il dispositivo inoltre misura la temperatura ben 1.000 volte al secondo. In tal modo regala un controllo preciso del calore e proteggendo i capelli da sbalzi termici.

Prezzo dello styler

Il prezzo di listino dello Shark FlexStyle è di 299,99 € sullo store ufficiale. Non è raro però trovare offerte scontate online o nei negozi specializzati (come MediaWorld). Considerando la qualità e la versatilità del device, il costo è molto allettante, soprattutto rispetto ad altri prodotti simili.

Pro e contro

Lo Shark FlexStyle presenta numerosi vantaggi. Questi lo distinguono e lo rendono uno dei device più innovativi nel mercato degli styler per capelli. Uno dei principali punti di forza è sicuramente la sua versatilità. La capacità di creare diverse acconciature, dai boccoli definiti ai capelli lisci e voluminosi, utilizzando un unico strumento è qualcosa di estremamente utile. Risulta l’ideale, soprattutto se si ha poco spazio. Da considerare c’è anche la potenza di 1400 W che permette di ottenere risultati rapidi e soprattutto duraturi.

Il controllo costante della temperatura garantisce poi un flusso d’aria sicuro per i capelli. Ciò riduce di molto il rischio di danni da calore e mantenendo la lucentezza naturale. Anche l’ergonomia e la leggerezza del FlexStyle sono a favore. Queste rendono l’asciugacapelli, maneggevole ed estremamente comodo. A ciò si aggiunge anche il design molto elegante e piacevole, oltre che funzionale. La varietà di accessori è poi qualcosa di ineguagliabile e lo rendono perfetto sia per l’uso quotidiano che in viaggio.

Come ogni dispositivo, lo Shark FlexStyle ha anche dei limiti. Alcuni utenti potrebbero trovare scomoda la disposizione dei pulsanti. Essi infatti richiedono spesso l’uso di entrambe le mani per le regolazioni. La funzione di rotazione potrebbe risultare poco intuitiva inizialmente. Non è poi un grosso problema però: basta un po’ di pratica. Questi piccoli difetti ovviamente non intaccano le prestazioni complessive del dispositivo che resta uno dei migliori. Lo Shark FlexStyle è dunque un eccellente prodotto, con un buon equilibrio tra qualità, prestazioni e prezzo. Per chi desidera uno strumento versatile e affidabile, capace di proteggere i capelli con cui sentirsi un parrucchiere esperto e avere risultati da red carpet, si rivelerà una scelta eccellente.

Conclusioni: perché acquistare lo styler Shark FlexStyle

La domanda sorge spontanea: lo Shark FlexStyle è davvero il miglior multistyler sul mercato? Se consideriamo la sua potenza, la versatilità e l’attenzione alla salute dei capelli, la risposta è un chiaro sì. Pochi device del genere riescono a combinare tutte queste caratteristiche in un unico strumento. Lo Shark FlexStyle rappresenta una valida alternativa ai prodotti più noti e costosi sul mercato. La sua capacità di combinare asciugacapelli e styler, la vastissima gamma di accessori inclusi, la custodia lo rendono tra i più papabili, anzi tra i migliori multistyler esistenti. Le sue prestazioni lo rendono adatto a tutti i tipi di capelli e stili, non ci sono scuse per non acquistarlo. La facilità d’uso e l’efficacia del FlexStyle lo rendono perfetto per chi desidera risultati professionali direttamente a casa propria.

Per poterlo comprare ricordiamo che il device è acquistabile sul sito ufficiale ed anche in negozi specializzati in tecnologia.