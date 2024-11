E’ stato proprio nel ComplexCon di Las Vegas, che Nike ha presentato le Air Max 1000, il suo primo modello di calzatura realizzato quasi interamente tramite stampa 3D. Questa innovativa versione delle iconiche Air Max 1, lanciate nel 1987, è il frutto di una collaborazione con Zellerfeld, azienda specializzata nella stampa 3D di calzature.

Le innovative Air Max 1000 di Nike

Le Air Max 1000 riprendono il design classico del modello originale, mantenendo l’elemento distintivo della finestra trasparente sul tallone che mostra l’ammortizzazione ad aria, ma con un design più moderno. A differenza delle Air Max 1, le nuove scarpe sono realizzate in un unico materiale flessibile, stampato in 3D con diverse densità e texture per offrire sia supporto che comfort. La suola è stata progettata con una maggiore densità per garantire resistenza e stabilità, mentre la tomaia è più flessibile e senza lacci, per una calzata comoda e pratica.

La possibilità di utilizzare la stampa 3D ha permesso a Nike di dare vita a forme e contorni impossibili da ottenere con i metodi tradizionali. Il design delle Air Max 1000, infatti, rappresenta un grande passo avanti nel campo della produzione calzaturiera, come sottolineato da John Hoke, Chief Innovation Officer di Nike. Le scarpe sono state inizialmente presentate in un vivace colore rosso, per poi essere mostrate anche in varianti arancione, bianco, blu e nero, con ammortizzazione verde.

Nike ha distribuito una quantità limitata di paia durante l’evento e ha offerto ai partecipanti l’opportunità di preordinare 1.000 paia. Sebbene non siano state annunciate né la data di uscita né il prezzo ufficiale, si prevede che le Air Max 1000 avranno un prezzo medio-alto, considerando che altri modelli stampati in 3D di Zellerfeld vanno dai 159 ai 400 dollari.

Con questo passo, Nike si inserisce nel crescente trend delle scarpe stampate in 3D, già esplorato da altri brand come Adidas, che recentemente ha lanciato le Climacool24.