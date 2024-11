Anche l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di dire la sua per festeggiare il noto evento del Black Friday 2024. Per questa occasione, infatti, l’operatore ha reso disponibile all’attivazione una nuova sensazionale offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Lyca 5G 150 3M Plan. Si tratta di un’offerta sorprendente con pagamento ogni 3 mesi e con tanto altro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile stupisce per il Black Friday con una nuova sorprendente offerta

Per questa occasione, infatti, l'operatore ha deciso di proporre questo costo scontatissimo. Gli utenti, in particolare, dovranno sostenere un costo scontato pari a 19,99 euro per i primi tre mesi, anziché 23,97 euro ogni tre mesi. Si tratta di una straordinaria promozione resa appositamente disponibile dall'operatore per il Black Friday. Gli utenti interessati ad attivare questa offerta, in particolare, avranno a disposizione un periodo di tempo piuttosto ampio.

L’offerta è infatti disponibile all’attivazione dal 18 novembre 2024 fino al prossimo 5 dicembre 2024. Nello specifico, l’offerta Lyca 5G 150 3M Plan arriva ad includere ogni mese ben 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms senza limiti da inviare verso tutti i numeri.

Anche questa volta, quindi, l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha stupito, proponendo una sorprendente offerta per celebrare l’evento del Black Friday. Vi terremo aggiornati se l’operatore dovesse decidere di prorogare ulteriormente la disponibilità di questa offerta.