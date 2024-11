Fastweb offre la sua Mobile Full con 200 GB al mese, c'è il 5G

Fastweb lancia Mobile Full, una nuova offerta dedicata a chi cerca tanti Giga e servizi senza sorprese. Al costo di 9,95€ al mese, l’offerta include 200 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS. Una soluzione interessante per chi desidera restare sempre connesso, con un occhio alla convenienza.

Come attivare l’offerta di Fastweb e le sue caratteristiche

Mobile Full è facile da attivare e offre diverse modalità per venire incontro alle esigenze di tutti. Si può sottoscrivere direttamente online oppure richiedere una chiamata gratuita da parte di un operatore Fastweb. È possibile scegliere tra il formato eSIM gratuito o, in alternativa, una SIM fisica che verrà spedita gratuitamente a casa.

L’attivazione può essere effettuata in modo rapido tramite SPID o carta d’identità elettronica. Per chi preferisce il metodo tradizionale, è disponibile anche la classica attivazione tramite videochiamata. Da sottolineare che il costo di attivazione è di soli 10€ una tantum e non ci sono costi nascosti o vincoli.

Fastweb può vantare il riconoscimento di rete mobile più veloce d’Italia, ricevuto per la quarta volta consecutiva da Ookla, una delle aziende di riferimento nel campo delle misurazioni di velocità della rete. Un’ulteriore garanzia di qualità per chi sceglie Mobile Full.

L’esperienza che questo gestore fornisce è dunque estremamente completa, l’ideale per chi non vuole avere pensieri. Effettivamente è difficile consumare una somma così ampia di giga, ai quali tornano utili per navigare sul web, guardare i video e all’occorrenza anche fornire il servizio di hotspot a chi ne ha bisogno.

Con Mobile Full, Fastweb si conferma come un punto di riferimento nel mercato della telefonia mobile, unendo convenienza, tecnologia all’avanguardia e semplicità di utilizzo. Per attivare l’offerta o ottenere maggiori informazioni, basta visitare il sito ufficiale di Fastweb. Nel caso in cui non dovesse risultare nella sezione iniziale, bisogna recarsi nell’area Mobile.