El Capitan: il supercomputer più potente al mondo conquista il primo posto

I grandi nerd ma non solo, nutrono ogni hanno tanta curiosità per capire qual è il supercomputer più potente al mondo. Anche questa volta le informazioni non hanno tardato ad arrivare, con un nuovo mostro tecnologico che ha raggiunto il vertice della classifica. Stiamo parlando di El Capitan, ad oggi l’apparato più potente ma realizzato.

A stupire è sicuramente il suo punteggio HPL e tocca addirittura gli 1,742 exaflop al secondo. È dunque il terzo sistema a entrare nell’era dell’exascale computing, dopo Frontier e Aurora, ora al secondo e terzo posto.

El Capitan, il supercomputer che batte la concorrenza di Frontier e Aurora

Installato presso il Lawrence Livermore National Laboratory in California, El Capitan si basa su un’architettura HPE Cray EX255a, che combina processori AMD EPYC™ di quarta generazione con acceleratori AMD Instinct MI300A. Con un totale di 11.039.616 core e una rete Cray Slingshot 11 per il trasferimento dati, El Capitan non solo offre prestazioni straordinarie ma anche una notevole efficienza energetica di 58,89 gigaflop per watt, guadagnandosi il 18º posto nella classifica GREEN500.

Frontier, il precedente leader, ora si posiziona al secondo posto con un punteggio aggiornato di 1,353 EFlop/s, grazie a un aumento del numero di core a 9.066.176. Questo sistema, installato presso l’Oak Ridge National Laboratory nel Tennessee, continua a essere un esempio di innovazione, utilizzando un’architettura simile a El Capitan con processori e acceleratori AMD.

Aurora, al terzo posto, è ospitato presso l’Argonne Leadership Computing Facility in Illinois. Con un punteggio di 1,012 EFlop/s, si distingue per l’utilizzo di processori Intel Xeon CPU Max Series e acceleratori Intel Data Center GPU Max Series, insieme alla rete Slingshot 11.

Da segnalare anche il sistema Eagle basato su Microsoft Azure, che si posiziona al quarto posto come il sistema cloud più potente, e HPC6, al quinto posto, installato in Italia presso Eni.

La classifica TOP500 evidenzia il predominio di Stati Uniti ed Europa, che guidano l’innovazione nel calcolo ad alte prestazioni. Con l’arrivo di El Capitan, il futuro dell’informatica sembra sempre più orientato verso capacità straordinarie e sostenibilità.