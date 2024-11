Il futuro di Abarth sarà esclusivamente elettrico. E’ questo l’annuncio che nei giorni scorsi la casa automobilistica italiana ha fatto per rendere noti quelli che sono i progetti per i prossimi anni. Una decisione non casuale dunque ma che si pone in una strategia ormai piuttosto comune che vede al centro degli obiettivi la transizione all’elettrico e, di conseguenza, una mobilità sostenibile.

Abarth è senza alcun dubbio una realtà che nel corso degli anni ha portato su strada veicoli dalle ottime prestazioni, conseguenza di specifiche tecniche del tutto interessanti. Il nuovo annuncio non fa che attirare l’attenzione ma non ci resta che scoprire tutti i dettagli relativi alle novità nel corso di questo nuovo articolo.

Abarth: in futuro solo auto elettriche

Le auto elettriche saranno, quasi certamente, le protagoniste della mobilità del futuro. Auto che andranno a sostituire le classiche vetture con motore a combustione che, come sappiamo, sono tra le principali cause delle emissioni di CO2. L’intenzione della casa automobilistica Abarth sarebbe dunque proprio quella di dire addio ai motori termici per poter porre l’attenzione solamente su auto con propulsori elettrici. A rendere note le nuove strategie sarebbe stato proprio Gaetano Thorel in occasione di un evento.

Non a caso, infatti, il paragone che è stato fatto mette a confronto le due tipologie di propulsori. Nell’esprimere la propria opinione, Thorel avrebbe ribadito l’importanza di offrire ai clienti veicoli sportivi elettrici che si comportano allo stesso modo di una a combustione.

Inoltre, le principali problematiche che hanno portato alla decisione di dedicarsi esclusivamente alle auto elettriche è legata alla crescita dei costi dei motori a combustione. Costi elevati a causa, secondo quanto dichiarato da Thorel, della necessità di dover adeguarsi alle stringenti normative sulle emissioni. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte del costruttore in merito ai progetti futuri.