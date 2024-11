La serie Oppo Reno13 e il tablet Pad 3 saranno presentati ufficialmente in Cina lunedì 25 novembre 2024. L’annuncio, arrivato tramite il profilo ufficiale Weibo dell’azienda, è stato accompagnato da numerose immagini che svelano in dettaglio il design dei dispositivi. Le anticipazioni hanno suscitato grande interesse. Soprattutto per la linea Reno13, i cui tratti estetici sono ormai quasi del tutto noti.

I nuovi Oppo puntano su stile e prestazioni elevate per il mercato internazionale

Nonostante le immagini rivelino molto dell’aspetto esterno, resta ancora un velo di mistero sulle specifiche tecniche. I rumor suggeriscono che il modello base Oppo Reno 13 monterà un display piatto da 6,59”. Mentre la versione Pro avrà uno schermo curvo ai bordi di 6,83” Entrambi i device condivideranno un design a tre fotocamere posteriori, ma il Pro dovrebbe distinguersi per l’uso di sensori e lenti più avanzati. Un dettaglio particolarmente interessante riguarda la fotocamera secondaria sopra il flash LED, circolare nel Reno13 e a pillola nella versione-Pro.

Dal punto di vista tecnico, il Reno13 sarà offerto in configurazioni con 12 o 16GB di RAM. Disponibile in Midnight Black, Galaxy Blue e Butterfly Purple, punta a offrire una vasta scelta agli utenti. La variante Pro, invece, sarà alimentata dal potente chip MediaTek Dimensity 8300 e proporrà opzioni di memoria simili. Tra le colorazioni previste, oltre al classico nero, vi è lo Starlight Pink.

In tutto ciò anche Oppo Pad 3 è pronto a debuttare. Anche se le informazioni sul tablet almeno per il momento sono ancora scarse. È comunque confermato un display con risoluzione 2,5K, segno che sarà orientato per un pubblico che cerca un certo livello di qualità visiva. Nonostante il lancio internazionale dei Reno13 sia atteso per il 2025, si prevede che anche il tablet, come il suo predecessore Pad2, venga distribuito successivamente nei mercati occidentali. Tra questi l’Italia si trova al primo posto tra gli interessati.