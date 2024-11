Kena Mobile offre un mese gratis: ci sono 230 GB a meno di 7€

Kena Mobile torna a far parlare di sé con una nuova offerta che punta a conquistare gli utenti di Iliad e dei gestori virtuali. Si chiama “Promo Rush 130” e offre un pacchetto davvero interessante a un prezzo contenuto: 6,99€ al mese. Ma ciò che colpisce di più è che il primo mese è completamente gratuito.

Kena Mobile stupisce con la Promo Rush 130: i contenuti

Con “Promo Rush 130”, Kena mette sul piatto davvero tanta roba. Quello che piace agli utenti può essere riassunto in questa soluzione mobile, ecco cosa include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; 200 SMS;

130 GB di traffico internet in 4G, a cui si aggiungono 100 GB in omaggio se si attiva il servizio di Ricarica Automatica, per un totale di 230 GB al mese.

Il tutto è disponibile su rete 4G, con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. L’attivazione normalmente prevede un costo una tantum di 3€, ma è possibile azzerarlo fornendo i consensi per le comunicazioni commerciali. In questo modo, si ottiene l’offerta senza dover sborsare neanche un solo centesimo in più.

La Promo Rush 130 è dedicata a chi passa a Kena Mobile da Iliad o da un altro operatore virtuale. Attivare l’offerta è semplice: basta richiedere la portabilità del numero e seguire le istruzioni fornite sul sito ufficiale di Kena Mobile o presso i punti vendita autorizzati.

Con il primo mese gratis e un totale di 230 GB mensili, questa promozione è ideale per chi cerca un’offerta completa a un prezzo contenuto. Il bonus dei 100 GB aggiuntivi con la Ricarica Automatica è un vantaggio non da poco, soprattutto per chi utilizza molto il telefono per navigare, lavorare o guardare video in streaming. Al momento è disponibile sul sito ufficiale e si può notare già una volta che si effettua l’accesso nella home page.