ho. Mobile lancia l’offerta con 200 GB e il 5G: tutto a soli 9,99€ al mese

ho. Mobile ha annunciato una nuova offerta che combina convenienza e vantaggi: 200 GB di traffico dati, il supporto al 5G, minuti senza limiti verso tutti e SMS illimitati. Il costo mensile è di soli 9,99€ e rimarrà fisso per sempre. Un piano ideale per chi necessita di una connessione veloce e affidabile, unito alla semplicità di utilizzo.

Attivazione semplice e flessibile, tutto sul sito di ho. Mobile

Il costo di attivazione parte da 2,99€ e varia in base al gestore di provenienza. È inoltre disponibile l’opzione eSIM al prezzo di 1,99€, una scelta che permette di attivare il servizio in pochi minuti, senza dover attendere l’arrivo della SIM fisica a casa o ritirarla in edicola.

Chi preferisce la scheda SIM tradizionale ha comunque la possibilità di riceverla direttamente a casa o ritirarla presso i punti vendita convenzionati. Per semplificare ulteriormente la procedura, è possibile utilizzare lo SPID per completare l’attivazione.

Assistenza innovativa tramite WhatsApp

L’offerta include un nuovo servizio di assistenza tramite WhatsApp, appena introdotto da ho. Mobile. Questo strumento permette di ricevere supporto in modo rapido ed efficace, rendendo la gestione dell’offerta ancora più immediata e accessibile.

Altre caratteristiche importanti della promo di ho. Mobile

Questa promozione garantisce 200 GB di traffico dati con connettività 5G, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti, tutto a un costo fisso di 9,99€ al mese. Un piano che punta a soddisfare le esigenze di chi utilizza intensamente internet e cerca un servizio stabile e trasparente.

Grazie alla possibilità di scegliere tra eSIM e SIM fisica, al nuovo servizio di assistenza via WhatsApp e alla facilità di attivazione, questa offerta si distingue nel panorama delle promozioni mobile. Una soluzione pratica e completa, pensata per chi desidera una connessione senza compromessi. Almeno per il momento l’offerta è disponibile sul sito ufficiale e non sembra essere soggetta a scadenza. Consigliamo però di fare quanto prima.