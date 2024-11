DJI Mini 4K è lo il drone più economico, o meglio migliore per rapporto qualità/prezzo, con il quale vi potrete confrontare in questo periodo, e sopratutto al giorno d’oggi che è disponibile in super promozione su Amazon, grazie ad una promozione Black Friday che vi farà letteralmente impazzire.

Lo sconto applicato è attivo per ogni singolo utente, ciò sta a significare che il consumatore lo può acquistare a prescindere che abbia, o meno, un abbonamento Amazon Prime attivo. Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di una fotocamera che permette la registrazione in 4K nella parte anteriore, stabilizzata con possibilità di registrare video in quasi ogni condizione ambientale (stabilizzatore su 3 assi). Tutto questo in dimensioni veramente ridottissime, se pensate che comunque pesa non più di 249 grammi.

Ricevete le offerte ed i codici sconto Amazon gratis, oltre a prodotti in regalo, iscrivendovi subito al canale Telegram dedicato ad Amazon, disponibile qui.

Amazon abbassa il prezzo di DJI Mini 4K

Potete acquistare uno dei droni più amati dal pubblico ad un prezzo davvero da saldo, dovete sapere infatti che il dispositivo elencato nel nostro articolo può essere vostro a soli 239 euro, con una riduzione del 20% rispetto al valore iniziale di 300 euro. Acquistatelo subito a questo link.

Uno dei suoi punti di forza, oltre ad un peso talmente ridotto da essere quasi irrisorio, se considerate appunto che non serve il patentino per il suo utilizzo (anche se va registrato), è anche l’autonomia della batteria. La versione disponibile in promozione prevede una sola batteria inclusa in confezione, la quale comunque può garantire fino a 31 minuti di utilizzo continuativo, rispettando determinati requisiti particolari ambientali. Il controllo del dispositivo avviene tramite il radiocomando, sul quale andrà posizionato il vostro smartphone, a prescindere dal sistema operativo di riferimento. La consegna a domicilio viene gestita direttamente da Amazon ed avviene in pochi giorni.