WhatsApp introduce nuove icone e rinnova l'interfaccia per le community

Il continuo miglioramento delle funzionalità di WhatsApp si vede con gli aggiornamenti che ha rilasciato negli ultimi anni. Nel frattempo però gli ingegneri e chi lavora dietro le quinte, hanno messo a punto novità interessanti pronte all’arrivo, soprattutto su Android.

Al momento sono disponibili degli update solo per i beta tester. Le versioni in arrivo in pianta stabile ma ora solo per Android in beta sono le seguenti: 2.24.24.12 e 2.24.24.14.

WhatsApp: ecco le icone personalizzabili per gruppi e contatti

Partendo dalla prima delle due funzioni, questa introduce un importante aggiornamento grafico. Gli utenti a breve infatti potranno avere modo di personalizzare le icone di contatti e gruppi scegliendo colori specifici. Al momento, queste icone sono di colore grigio per impostazione predefinita, a meno che non sia presente una foto del profilo. Questa novità permetterà una migliore organizzazione visiva delle chat.

Parallelamente, gli sviluppatori stanno lavorando su nuovi temi per l’app. In modalità chiara, il classico verde sarà sostituito da un nero elegante, mentre in modalità scura il bianco diventerà il colore principale. Questi cambiamenti promettono di migliorare l’aspetto generale dell’app e la leggibilità.

Interfaccia rivista per il tab Community

Con la versione 2.24.24.14 appena descritta, disponibile per un numero limitato di beta tester, WhatsApp rinnova il tab Community. L’obiettivo è rendere la navigazione più intuitiva e organizzata. La nuova interfaccia presenta un layout più compatto, con meno spazio occupato da ogni elemento. Accanto al nome di ogni community, è stato aggiunto un pulsante che consente di accedere rapidamente alle chat di gruppo associate.

Inoltre, è stato introdotto un pulsante flottante per creare nuove community in modo immediato. Anche il tasto per visualizzare tutte le chat di gruppo è stato spostato in una posizione più pratica, sulla stessa riga del nome della community. Bisognerà solo attendere qualche settimana per vedere tutto disponibile su Android.