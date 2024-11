In un contesto in cui i dati rappresentano una risorsa cruciale per le imprese moderne, TerraMaster, un leader globale nel settore dell’archiviazione e gestione dei dati, ha presentato ufficialmente i suoi nuovi server di backup ad alte prestazioni: T9-500 Pro, T12-500 Pro, U4-500, U8-500 Plus e U12-500 Plus. Questo lancio arricchisce l’offerta dell’azienda e fornisce agli utenti aziendali una soluzione integrata, efficiente e sicura per il backup dei dati, combinando hardware e software attraverso la suite di backup aziendale BBS.**** Caratteristiche principali dei nuovi server di backup integrati

T9-500 Pro & T12-500 Pro : Questi modelli high-end si distinguono per il loro design compatto e la facilità di gestione. Dotati di potenti processori, ampie capacità di memoria e interfacce di rete duali 10GbE, garantiscono operazioni di backup altamente efficienti, ideali per le esigenze di archiviazione delle piccole e medie imprese.

: Questi modelli high-end si distinguono per il loro design compatto e la facilità di gestione. Dotati di potenti processori, ampie capacità di memoria e interfacce di rete duali 10GbE, garantiscono operazioni di backup altamente efficienti, ideali per le esigenze di archiviazione delle piccole e medie imprese. U4-500 : Progettato per piccole aziende e scenari di lavoro remoto, l’U4-500 ha un design compatto a 4 baie e una connessione di rete pratica. La sua interfaccia intuitiva facilita l’implementazione e la manutenzione.

: Progettato per piccole aziende e scenari di lavoro remoto, l’U4-500 ha un design compatto a 4 baie e una connessione di rete pratica. La sua interfaccia intuitiva facilita l’implementazione e la manutenzione. U8-500 Plus & U12-500 Plus: Questi modelli rackmount da 8 e 12 baie presentano un design ottimizzato, processori ad alte prestazioni e interfacce di rete 10GbE duali. Sono progettati per migliorare la velocità di elaborazione dei dati e aumentare la sicurezza, risultando particolarmente adatti per le piccole e medie imprese che gestiscono grandi volumi di dati.

BBS Business Backup Suite

Per potenziare ulteriormente l’efficienza e la sicurezza dei backup aziendali, TerraMaster ha lanciato contemporaneamente la BBS Business Backup Suite. Questa suite include software avanzato come Centralized Backup, TerraSync, Duple Backup, CloudSync e Snapshot, insieme a tecnologie di crittografia dei dati. Automatizza i compiti di backup riducendo gli errori umani e supporta la sincronizzazione su cloud per garantire la protezione dei dati in ogni situazione.

Vantaggi della soluzione di backup integrata

Copertura completa : La nuova linea TerraMaster è progettata per soddisfare le esigenze di backup delle aziende di tutte le dimensioni.

: La nuova linea TerraMaster è progettata per soddisfare le esigenze di backup delle aziende di tutte le dimensioni. Gestione efficiente : La piattaforma centralizzata della BBS semplifica l’impostazione e il monitoraggio delle attività di backup, riducendo i costi operativi.

: La piattaforma centralizzata della BBS semplifica l’impostazione e il monitoraggio delle attività di backup, riducendo i costi operativi. Sicurezza dei dati : Con standard avanzati di crittografia, TerraMaster assicura la protezione dei dati durante la trasmissione e l’archiviazione.

: Con standard avanzati di crittografia, TerraMaster assicura la protezione dei dati durante la trasmissione e l’archiviazione. Espansione flessibile: Il design dei prodotti consente aggiornamenti ed espansioni facili, proteggendo gli investimenti a lungo termine delle aziende.

La nuova serie di server di backup integrati TerraMaster e la BBS Business Backup Suite sono ora disponibili a livello globale. L’azienda accoglie richieste e ordini da ogni tipo di organizzazione, offrendo sistemi affidabili per la protezione dei dati aziendali.