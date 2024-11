Telemarketing selvaggio: in sei mesi segnalate 3500 truffe, come difendersi

Negli ultimi sei mesi, sono state segnalate 3.500 truffe telefoniche in Italia. Un numero che fa riflettere e che mette in evidenza un problema sempre più diffuso: le telefonate ingannevoli, spesso camuffate da innocenti proposte commerciali. Il telemarketing selvaggio quindi continua ad incidere e non poco.

Ma come agiscono questi truffatori? Secondo gli esperti, esistono tre tipi principali di raggiri: la raccolta illecita di dati personali, le false offerte commerciali e la sostituzione di identità. In pratica, i malintenzionati sfruttano situazioni che sembrano urgenti per confondere le persone e spingerle a fare ciò che vogliono.

Telemarketing selvaggio e truffa: in Italia il fenomeno è in crescita

Un esempio comune delle truffe che girano è quello delle telefonate che segnalano falsi guasti a centraline elettriche o a tubature del gas. Gli utenti vengono spinti a cambiare contratto con la minaccia di restare senza servizio. Altre volte, i truffatori dichiarano errori in bolletta, promettendo rimborsi inesistenti se si sottoscrive un nuovo contratto.

Alcuni si spingono ancora oltre, fingendosi operatori di fantomatici enti come l’“Ente Nazionale Mercato Libero” o l’“Autorità per l’Energia”. Usano nomi rassicuranti per sembrare affidabili, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere informazioni personali o far firmare contratti.

È importante ricordare che nessun fornitore serio richiede dati sensibili o cambi contrattuali al telefono. Se ricevete una chiamata sospetta, mantienete la calma e non condividete informazioni personali. Verificate sempre l’identità del chiamante contattando direttamente il vostro fornitore tramite i canali ufficiali.

Segnalare queste telefonate è fondamentale per aiutare le autorità a contrastare il fenomeno. Esistono anche registri per bloccare il telemarketing selvaggio, come il Registro delle Opposizioni, che può essere un primo passo per proteggersi.

Le truffe telefoniche puntano a sfruttare la nostra fiducia o le nostre paure, ma essere informati e attenti può fare la differenza. Non lasciate che un truffatore abbia la meglio: ogni segnalazione è un passo in più verso la sicurezza.