La serie Redmi K80 inizia a far parlare di sé grazie ad alcune indiscrezioni trapelate recentemente che permettono di scoprire nuovi dettagli. Il brand cinese si sta preparando al lancio di due versioni con il modello base che sarà affiancato alla variante Pro.

Questa informazione è già preziosa in quanto, nelle scorse settimane, era emersa la possibilità di vedere un terzo dispositivo. Tuttavia, i dettagli attualmente disponibili lasciano intendere che il presunto Redmi K80e non arriverà.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, possiamo scoprire solo alcune particolari e non l’intera scheda tecnica ma le informazioni sono comunque molto interessanti. Il produttore ha scelto di utilizzare per entrambi i dispositivi un display realizzato TCL Huaxing in grado di raggiungere una risoluzione di 2K.

La famiglia Redmi K80 integra soluzioni hardware e software pensate per salvaguardare la salute visiva di tutti gli utenti che utilizzeranno i device

Il pannello raggiungerà una luminosità massima di 1800 nits e utilizzerà un materiale luminescente realizzato appositamente per ridurre il consumo energetico. Le stime del brand indicano un calo dei consumi che si aggira sul 30% grazie all’utilizzo di questa tecnologia con una luminosità omogenea su tutta la superficie del display.

Redmi ha pensato anche alla salute visiva dei propri utenti e, per questo motivo, gli smartphone saranno dotati con la tecnologia DC Dimming che permetterà di evitare l’affaticamento. A conferma del lavoro svolto in questo senso ci sono le tre certificazioni ottenute da TUV Rheinland.

Per garantire la miglior qualità visiva possibile senza danneggiare gli occhi, Redmi ha inserito un filtro per la luce blu a livello hardware e ha ridotto lo sfarfallio del pannello. La qualità di questa tecnologia è certificata anche dalla Zhongshan Eye Center dell’Università Sun Yat-sen.

Non mancheranno altre feature legate al display come il lettore di impronte digitali ultrasonico per uno sblocco veloce e sicuro. Purtroppo, il produttore non ha svelato la data di lancio ufficiale del Redmi K80 ma ci aspettiamo che i due smartphone saranno dei flagship senza compromessi.