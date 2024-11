La Nuki Smart Lock Ultra è la quinta generazione della famosa serratura smart. Essa segna un netto miglioramento rispetto ai modelli precedenti. Infatti grazie al nuovo motore, ispirato a quelli delle auto elettriche, il dispositivo è capace di aprire e chiudere una porta in soli 1,5 secondi. Riducendo così i tempi di tre volte rispetto ai predecessori. Tre diverse modalità di funzionamento permettono di adattare la serratura alle esigenze personali. Vi è la modalità “Insane”, che privilegia la velocità estrema, poi la “Standard”, che offre un equilibrio tra prestazioni e silenziosità. Mentre la “Gentle” riduce il rumore durante operazioni più complesse come la doppia mandata.

Nuki Smart Lock Ultra: il nuovo cilindro universale, vantaggi e limiti

Oltre alla velocità, un altro miglioramento rilevante è la compattezza. In quanto la Nuki Smart Lock Ultra è tre volte più piccola rispetto alla versione precedente. Abbandona così l’ingombrante pacco batteria a favore di batterie ai polimeri di litio integrate. Queste ultime garantiscono mesi di autonomia e si ricaricano rapidamente in circa due ore tramite un cavo magnetico. In più, il dispositivo supporta lo standard “Matter”, consentendo l’integrazione con piattaforme come Alexa, Google Home e Apple Casa.

Una delle principali novità della SmartLockUltra è l’obbligo di sostituire il cilindro della porta con il nuovo Universal Cylinder. Questo componente, incluso nel prezzo, è stato progettato per offrire il massimo livello di sicurezza e un’installazione rapida, che richiede appena 15 minuti grazie a istruzioni dettagliate accessibili via app. Nuki però ha promesso di introdurre una variante della serratura che non richiederà la sostituzione del cilindro. In modo da venire incontro al 70% degli utenti che preferirebbero mantenere la configurazione attuale.

Disponibile da dicembre al prezzo di 349€, la Smart Lock Ultra è acquistabile sul sito ufficiale di Nuki. Il cilindro universale, compatibile anche con le generazioni precedenti a partire dalla seconda, può essere comprato separatamente a 99€. Insomma, con questa nuova proposta, l’ azienda punta ovviamente a migliorare la sicurezza domestica. Ma anche a consolidare la sua posizione tra i leader della domotica intelligente.