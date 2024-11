JBL Tune 510BT rappresenta a tutti gli effetti una delle cuffie auricolari più amate e ricercate tra quelle attualmente in circolazione, essendo un prodotto completo in ogni sua parte, con la possibilità comunque di poter godere di un audio complessivamente discreto, considerando che il prezzo di vendita del prodotto è di soli 25 euro.

Perfettamente compatibile con qualsiasi device in commercio, la cuffia in questione risulta essere caratterizzata dalla presenza della connettività bluetooth per facilitare il collegamento diretto, anche ad una distanza di 10 metri dalla sorgente stessa. Essendo un prodotto wireless, è bene sapere che al suo interno si può trovare una batteria, completamente ricaricabile, che può garantire fino a 40 ore di utilizzo continuativo (e supporto alla ricarica rapida).

JBL Tune 510BT: un prezzo mai visto prima d’ora

Le cuffie di JBL sono tra le migliori in circolazione, almeno per quanto ne concerne il rapporto qualità/prezzo che viene offerto al consumatore finale, il quale si ritrova a poter approfittare di un risparmio esattamente del 50% rispetto al valore iniziale di 49 euro. Avete capito bene, la spesa che si andrà a sostenere per il suo acquisto è precisamente di 24,99 euro, con consegna a domicilio in tempi brevi e garanzia di 24 mesi. Completate l’acquisto qui.

All’interno della cuffia si possono trovare microfoni per la gestione delle chiamate, con supporto al multipoint. Tale ultima caratteristica è decisamente importante per la sua capacità comunque di offrire al consumatore la possibilità di collegare simultaneamente lo stesso device a più prodotti: ad esempio potete pensare di ascoltare la musica dal computer e rispondere alle chiamate dallo smartphone, senza mai scollegare nulla. Il supporto all’assistente vocale completa l’opera, potendo estendere al massimo le funzioni con il solo ausilio della propria voce.