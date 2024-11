Gli adattatori da HDMI a CarPlay e Android Auto stanno rapidamente diventando una nuova tendenza tra i produttori di accessori, che lanciano idee innovative per dispositivi da collegare alle porte USB delle auto.

Caratteristiche e Design

Nella confezione troverete un manuale di istruzioni cartaceo, l’adattatore stesso con il suo cavo integrato lungo 60 cm, e un adattatore da USB-A a USB-C per le moderne porte CarPlay e Android Auto USB-C.

L’aspetto esteriore e le dimensioni dell’adattatore sono molto simili al modello non-pro. L’adattatore ha una forma quadrata con un dettaglio circolare texturizzato sulla parte superiore. Presenta le stesse luci di stato, loghi, porte HDMI e USB sull’esterno del modello precedente.

Avvio e CarPlay e Android Auto Wireless

Una volta collegato e alimentato, questo adattatore si avvia in 10 secondi e mostra due opzioni principali nel menu: CarPlay e Android Auto wireless e HDMI.

In alto a sinistra c’è un pulsante più piccolo per tornare alla schermata del sistema dell’auto e alcune etichette di testo che informano sul numero di firmware attuale dell’adattatore.

Toccando prima CarPlay, si viene portati a una schermata di connessione dall’aspetto familiare, che attende la connessione del vostro iPhone. In caso di Android Auto, il collegamento avviene immediatamente, mostrando l’interfaccia principale. Dal momento dell’accoppiamento Bluetooth all’attivazione del collegamento wireless sono necessari 23 secondi, un tempo che non regge il confronto con gli adattatori più veloci attualmente disponibili.

A livello di prestazioni, si comporta come altri adattatori wireless di Ottocast, simile al modello U2-Air. Tuttavia, il Car TV Mate MAX ha un’altra caratteristica unica: l’ingresso HDMI.

Prestazioni HDMI

Toccando l’icona di uscita da CarPlay o Android Auto, si torna alla schermata del menu con due opzioni: CarPlay/Android Auto e HDMI.

Selezionando HDMI, viene visualizzato un messaggio “nessuna connessione” mentre l’adattatore attende un dispositivo da collegare. In un test con Google Chromecast, l’animazione di avvio del dispositivo è apparsa in pochi secondi. L’audio era riprodotto attraverso tutti gli altoparlanti dell’auto, con interazioni fluide.

Google Chromecast via HDMI

Con YouTube, si è notata una scarsa sincronizzazione audio su una Honda VR-V, con un ritardo di -400 ms. Un test con Netflix ha mostrato risultati migliori, evidenziando che le prestazioni variano a seconda delle app. Per risolvere il problema, è necessario aggiornare il prodotto tramite l’app “OttoPilot” e la funzione Firmware Upgrade.

iPhone via HDMI

Collegando un iPhone 15 Pro tramite un cavo HDMI a USB-C del produttore UNI, lo schermo del telefono è apparso sul display CarPlay. Testando YouTube, si è riscontrato un ritardo di +380 ms, meno pronunciato rispetto ad altri dispositivi.

Galaxy S24 Ultra e HDMI

Collegando un Samsung Galaxy S24 Ultra, l’interfaccia è apparsa senza problemi. Con YouTube Music, la sincronizzazione audio-video era fluida, con un differenziale di +60 ms, praticamente impercettibile.

Verdetto Finale

Il Car TV Mate MAX di Ottocast rappresenta un passo avanti interessante nel mondo degli adattatori CarPlay, ma non è ancora perfetto.

Punti di forza:

Integrazione di CarPlay wireless , Android Auto Wireless e ingresso HDMI .

, e . Facilità di passaggio tra modalità CarPlay e HDMI .

e . Pulsante di regolazione dello schermo.

Punti deboli:

Problemi di sincronizzazione audio-video.

Incompatibilità con alcuni dispositivi.

Per chi è adatto?

Adatto agli early adopter e agli appassionati di tecnologia, ma per l’utente medio potrebbe essere meglio attendere miglioramenti futuri.

Prospettive future:

Con aggiornamenti e ottimizzazioni, il Car TV Mate MAX potrebbe diventare lo standard per gli adattatori di prossima generazione.

Acquisto

Ottocast offre uno sconto di €10! Usa il codice Tecno10 per approfittare della promozione su Ottocast.it.

Voto: 7.5/10

Un prodotto promettente che necessita di miglioramenti per giustificare pienamente il prezzo premium.