Anche Telepass si aggiunge alle iniziative del Black Friday, offrendo ai suoi clienti opportunità uniche per risparmiare sui costi del telepedaggio. Quest’anno, infatti, le promozioni includono il canone gratuito per un anno con il profilo Base e un periodo ancora più lungo. Ovvero fino al 30 giugno 2026, per chi sceglie il profilo Plus.

Telepass: come attivare le promozioni e le condizioni future

L’offerta Base permette di usufruire del servizio senza costi mensili per i primi 12 mesi. In più garantisce un cashback del 50% sui pedaggi effettuati in Italia. In particolare nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2024 e il 15 febbraio 2025, fino a un massimo di 25€. In aggiunta, si può scegliere il colore preferito del dispositivo Telepass. Rendendo l’esperienza ancora più personalizzata. Per chi opta per il profilo Plus, oltre al canone gratuito per oltre un anno e mezzo, sono previsti sconti esclusivi su 17 tratte autostradali. Oltre che un giorno di skipass gratuito nei comprensori convenzionati, un incentivo particolarmente interessante per gli amanti della montagna.

Le offerte del Black Friday di Telepass sono valide fino al 2 dicembre 2024. Gli interessati possono attivarle direttamente tramite l’appTelepass. Basta utilizzare i codici promozionali BFBASE24 per il profilo-Base e BFPLUS24 per il quello Plus. Chi preferisce il contatto diretto, invece, può recarsi in uno dei punti vendita autorizzati distribuiti su tutto il territorio italiano.

È importante notare che, terminato il periodo di promozione , il canone mensile si rinnoverà automaticamente ai costi standard. Ovvero a 3,90€ per il Base e 4,90- per il profilo-Plus. In ogni caso, considerando i benefici immediati e le agevolazioni offerte, l’iniziativa rappresenta un’occasione unica. Soprattutto per chi frequenta le autostrade e desidera risparmiare sul pedaggio. Oltre alle promozioni, Telepass mette a disposizione anche altre risorse utili per migliorare l’esperienza di viaggio. Tra queste, troviamo guide pratiche per calcolare i pedaggi, pagare in modo semplice e verificare eventuali mancati pagamenti. Tali strumenti si rivelano fondamentali per chi percorre le autostrade regolarmente. Garantendo non solo un maggiore risparmio ma anche una più grande comodità.