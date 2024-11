Amazon cerca di invogliare i consumatori all’acquisto di uno degli smartphone più amati e richiesti tra quelli attualmente in circolazione, stiamo parlando dell’eccellente Xiaomi 14T, dispositivo che viene oggi commercializzato con un risparmio di quasi 150 euro sul listino originario.

Lo smartphone nasce con un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED ad alta definizione, con risoluzione 1220 x 1712 pixel, e sopratuttto 446 pixel di densità di pixel. Ciò che lo rende molto speciale è anche la presenza di un refresh rate a 144Hz, ottimo per ridurre al massimo i difetti ed incrementarne notevolmente la velocità, nonché fluidità di fruizione dei contenuti.

Amazon: il prezzo sullo Xiaomi 14T è dimezzato

Xiaomi 14T è disponibile su Amazon ad un prezzo veramente concorrenziale, poiché dovete sapere che la spesa viene ridotta del 23% solamente per qualche giorno, infatti il suo listino di 649 euro non esiste praticamente più, ora potrete spendere 499,90 euro per il suo acquisto, ricordando ad ogni modo che viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzato. L’ordine può essere effettuato qui.

Le sue specifiche tecniche sono complessivamente di livello decisamente superiore al normale, essendo in grado di garantire accesso ad un comparto fotografico di altissima qualità, più precisamente nella parte posteriore si possono trovare tre sensori differenti: principale da 50 megapixel, seguito da ultragrandangolare sempre da 50 megapixel, e macro/bokeh da 12 megapixel. Tutto questo per riuscire a realizzare scatti da 8165 x 6124 pixel, ed anche allo stesso tempo riuscire a garantire selfie di qualità con la frontale da 32 megapixel. La stabilizzazione, come era lecito attendersi, è completamente ottica, così da poter riuscire a realizzare ottimi video stabili, senza particolari difficoltà o preoccupazioni. La batteria, da 5000 mAh, è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.