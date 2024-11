Samsung Wallet porta le chiavi digitali Audi sugli smartphone Galaxy

Samsung lancia una funzionalità entusiasmante che cambierà il modo di interagire con le auto Audi. Ciò che ci circonda diviene ancor più tecnologico. Grazie a Samsung Wallet, ora è possibile utilizzare le chiavi digitali per sbloccare, bloccare e persino avviare il veicolo. Non ci sarà più bisogno di una chiave fisica o di frugare nella borsa e nelle tasche. La tecnologia si basa su un sistema sicuro e pratico, già supportato da altri brand altrettanto famosi come BMW e Hyundai.

Ma come funziona? Gli utenti devono registrare il proprio veicolo tramite l’app myAudi. Dopo la registrazione devono aggiungere la chiave digitale e sincronizzarla con Samsung Wallet. Da quel momento, lo smartphone Galaxy diventa la propria chiave. La tecnologia UWB (Ultra-Wideband) garantisce poi precisione e sicurezza. Questa riduce di molto il rischio di accessi non autorizzati. Anche in caso di smarrimento del telefono, la funzione Samsung Find permette di bloccare la chiave a distanza. Un passo avanti niente male nel rendere le vetture sempre più digitalizzate. La chiave virtuale non solo elimina il fastidio di portare con sé un mazzo di chiavi, ma aggiunge anche la possibilità di condividerla con amici o familiari, rendendo l’auto più accessibile.

Sicurezza e modelli compatibili con la tecnologia Samsung

Un tema centrale è la sicurezza. Le chiavi digitali integrate in Samsung Wallet rispettano gli standard EAL6+, uno dei più elevati nel settore. Questa tecnologia non lascia spazio a compromessi, proteggendo il veicolo da accessi indesiderati. Il sistema sfrutta inoltre protocolli standardizzati dal Car Connectivity Consortium, garantendo un’ampia compatibilità futura.

I primi modelli Audi a beneficiare di questa novità sono le serie A6 e-tron, Q6 e-tron e A5. La disponibilità, già partita in Europa, si espanderà gradualmente anche ad altri mercati e modelli. Gli utenti italiani sono tra i primi a provare questa tecnologia avanzata. Questa integrazione dimostra come l’ecosistema Samsung Galaxy stia diventando sempre più centrale nella quotidianità. Non è solo un modo per semplificare la gestione delle auto, ma una vera rivoluzione che collega smartphone e veicoli come mai prima d’ora. È solo l’inizio: le chiavi fisiche saranno presto un ricordo? Con innovazioni come questa, la risposta sembra evidente.