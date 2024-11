Prime Video: arriva Multiview, la funzione per gli appassionati di sport

Le sorprese sono sempre dietro l’angolo quando si tratta delle piattaforme streaming video, le quali sono in continuo aggiornamento. Oltre ai continui aumenti di prezzo e all’introduzione delle fastidiosissime pubblicità, ci sono anche delle nuove funzioni che potrebbero cambiare nettamente l’esperienza degli utenti. In queste ultime ore ad esempio ci sta discutendo di Amazon Prime Video. Secondo quanto riportato, il colosso avrebbe intenzione di sorprendere i suoi utenti con una nuova funzionalità.

Sta per arrivare il multiview, soluzione che consentirà di guardare più dirette contemporaneamente. Questa innovazione, già apprezzata su altre piattaforme come YouTube TV, rappresenta un passo avanti per Prime Video, che continua a puntare sullo streaming di eventi sportivi.

Come funziona il nuovo multiview di Prime Video

Analizzando il codice dell’ultima versione dell’app Prime Video dedicata agli utenti Android, sono emersi dettagli che suggeriscono l’arrivo di questa funzione. Il multiview dovrebbe permettere di visualizzare più flussi video allo stesso tempo, offrendo una visione simultanea ideale per gli eventi dal vivo. Come ogni cosa, anche qui ci sono degli impedimenti che persistono all’utilizzo di questa funzionalità.

Stando a quanto riportato infatti non sarà possibile mettere in pausa, riavvolgere o avanzare velocemente i contenuti durante l’uso di questa modalità.

Tutto ciò conferma dunque la grande volontà da parte di Amazon di investire sugli sport live. Negli Stati Uniti ad esempio, la piattaforma trasmette partite NBA e WNBA grazie a un accordo di lunga durata, mentre in Italia è atteso un canale dedicato alla Serie B di calcio. Grazie all’introduzione del multiview, Prime Video punta a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza degli appassionati. Il tutto offrendo una soluzione per seguire più partite o eventi contemporaneamente.

Un’innovazione che punta a fare la differenza

Questa novità arriva in un momento di trasformazioni per Prime Video, che negli ultimi anni ha introdotto funzionalità come il miglioramento dell’audio con il Dialogue Boost e ha annunciato l’inserimento di pubblicità dal 2024. Il multiview rappresenta un ulteriore tentativo di distinguersi dalla concorrenza e offrire un valore aggiunto agli abbonati.